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Coway淨水器為飲用水好水質把關

紐約訊

韓國第一品牌小家電Coway5月促銷活動己經啟動。冷熱淨水器、空氣淨化器、軟水機、智能便座或美腿足療機等任選二台，即可獲贈價值$300不锈鋼鍋一套。優惠活動將於5/27截止。

世界著名的韓國環境家電品牌Coway本月四大促銷活動還包括：

●新客戶租賃淨水器6年，減免3個月租賃費用(6、7、8月)。

●一次性購買空氣淨化器、智能便座，買一台9折；買二台85折。

●租賃、以舊換新或購買空氣淨化器，贈送約70元的淋浴花灑。

科學研究顯示，喝進人體的水份得經過高達90天的時間，才能完全代謝，所以在多喝水之前，一定得先為水的品質把關。擁有全球最大空氣與水質研究中心與團隊的Coway，每年挹注7%的營業額持續科技研發，讓消費者用租賃淨水器的方式，從最便宜的每月19.99元起，平均每天約一元就可顧好全家人喝到純淨好水，還可享有定期免費更換濾芯、系統清潔和保養維修等服務，為飲用水做好把關工作。

一個65到70公斤、腎功能正常的人，每天大約得喝2000毫升的水分。不過喝足夠的水是個容易衡量與計算，但喝進體內的水到底好不好則不易得知。影響水質的因素除雜質顆粒之外，淨水廠消毒時所使用的氯氣會殘留在水中，在輸水過程中也可能受到重金屬及病毒、細菌的污染。同時各地區地質結構不同，水質軟硬度也有差異，這些都有可能成為危害健康的潛在風險。

同時，挑選淨水器的第一步，要先了解居住地區環境，若水中碳酸鈣含量較高，水質屬於偏硬，除了口感較澀，也容易產生水垢。在挑選淨水器時，可能選有軟化水質效果的樹脂濾芯，但是須留意的是化學樹脂濾芯會發布鈉離子，高血壓患者應選擇無鈉的樹脂濾芯。

喬治亞州Gwinnett郡擁有一流的世界級水資源中心F. Wayne Hill Water Resources Center，然而調查卻顯示喬州供水源頭Lake Lanier含藻類(algae)指數卻一直降不下來，雖然符合飲用水安全標準，但卻隱隱有股臭味。而且從水源地輸送到各家各戶的水龍頭，中間管線增加了許多不是水廠能管控的變數。

Coway在淨水器行業中一直處於領先地位，它的產品不斷升級更新，無論外型或功能都力求更優質。多種型號可選擇，五級過濾系統，滿足使用者對水質淨化以及口感的全面要求。該品牌淨水器可過濾出維持人體內酸堿平衡的鹼性水，這種既乾淨又甘醇的飲水，可幫助防禦因體質酸化帶來的各種疾病。

Coway是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的5家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括國際水質協會頒發的「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。系列淨水器中，有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機、飲水機、一體成型櫥下式R/O淨水器和軟水淨水器等等。特別是有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機，可自動進水，完成過濾浄化及高溫殺菌，並具冰、溫、熱三段水溫變化，一機搞定，簡化淨水─煮沸─製冷過程。

這些淨水機器除了讓水喝起來有純淨感的特色之外，LED人性化直覺操作皮膚，更能一鍵簡易操控。採用環保的熱電冷卻器，不用冷媒運轉，極靜音，而厚膜瞬熱科技又可讓淨水瞬間加熱，5秒達成完美入喉水溫。讓消費者清晨起床，一杯好水下肚，神清氣爽地開始面對各種挑戰的一天。

Coway成立於1989年，是韓國智慧環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前50位，也是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一。Coway的高效逆滲透水質淨化器、HEPA空氣淨化和衛浴產品，在韓國行業內的占有率始終位於首位，走入韓裔人家和商店多會看到Coway產品的身影，普及率極高。因此，Coway既是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

這家生活家電品牌非常強調售後服務，消費者可一次買斷或採用租賃方式，均可獲免費專業安裝；租賃者每月只需付小額租金，就可享受免費定期濾芯更換、系統清潔和保養維修等服務。詳情可洽。

Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288。疫情期間，請先電話預約展示廳參觀。

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