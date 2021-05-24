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陳惠萍皮膚科專治各種皮膚頑症、醫學美容

紐約訊

陳惠萍醫學博士(Wai Ping Chan, D.O. FAAD)是長島北岸Manhasset醫院的主治醫生，通過美國皮膚科特考，取得文憑，是一位「學術與經驗」均極為豐富的醫生。陳醫師及服務人員皆說流利的國、英、粵語。該診所主治成人及小孩有關各類皮膚病、各種皮膚頑症、各種過敏源引發的皮膚症狀及花粉過敏症狀、毛髮及指甲疾病以及外科手術的皮膚腫瘤及癌症切除等。

陳惠萍皮膚專科醫學博士擁有豐富臨床看診經驗，專治疑難皮膚頑症，在業界及華人社區享譽盛名。此外，她也擁有豐富的醫學美容經驗。

該診所附設有皮膚內外美容專科主治包括以下:

1.Botox(肉毒桿菌毒素)注射，可卻除皺紋、瘦臉。經研究證實低劑量局部使用，在醫療和美容應用中有明顯效果。

2.Juvederm Restylane真皮填充、美化臉型及唇型。這是一種透明質酸填充的非手術治療，安全有效且經FDA批准。

3.Kybella(脫氧膽酸)注射溶脂，可改善下巴輪廓。必須是專業醫師使用和治療，並且只被允許批准在下巴脂肪的治療。

4.Microneedling(微針誘導療法)，又名膠原蛋白誘導療法是一種微創治療，刺激身體從微創傷口製造膠原蛋白，可改善青春痘疤痕、粗糙皮膚及毛孔。

5.最新Silhouette Instalift無刀口線雕，提升臉部皮膚下垂。是目前有效提升深層皮膚，術後恢復時間短的一種醫學美容技術。

6.Intracel RF Microneedling (嫩膚療法)，將微針與射頻能量結合，在皮膚下層輸送熱能，讓身體產生更多膠原蛋白和彈性蛋白，可治療青春痘疤痕、皺紋、妊娠紋、收緊皮膚 。

陳惠萍醫師診所提供最先進技術，也針對各種皮膚腫瘤及癌前病變，提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老、退化色素斑及老人斑，疤痕等。

地址：136-33 37thAve., #4A, Flushing (復興大廈)；預約電話：718-762-6462、718-509-6475。接受大部分保險，無保險優惠。門診時間：周一二四五上午9-5時，周三1-5pm，周六9-3pm。

保險 腫瘤 過敏

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