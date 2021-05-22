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美加補習推出「亨特中學進攻班」歡迎報名

紐約訊

本應在今年1月舉辦入學考試的亨特學院附屬高中(Hunter College High School)，受到新冠肺炎疫情影響而將考試推遲。該校10日在網上更新資訊，於當日下午3時開放學生及家長報名申請，考試將於6月23日進行。根據校方資訊，由於去年州考取消，有別以往採五年級州考成績畫定報考資格，今年改採2019年的四年級州考成績（英文626，數學628）。美加補習班因此開設「亨特中學進攻班」，每周日模擬測試和講解，歡迎有資格考試的學生參加。網上注册：www.mega-academy.com。

美加補習班表示，亨特高中雖屬公校，但不歸市教育局管轄，而是從屬於紐約市立大學，擁有「常春藤大學搖籃」美譽，是紐約市乃至全美精英高中裡的精英，常年在各類高中排行榜中位列全美第一。根據以往亨特高中公布的報考資格，每年只有居住在紐約市五大行政區，且英文和數學成績在五年級州考中均達到全州前10%的公立學校六年級生，或兩科成績均為該校前10%的私校生，才有資格參加入學考試。

202１亨特中學入學測試，英文考試將有文50選擇題，數學30-35選擇題，還有一篇寫作。考試共3個小時，有兩個Samples。最近兩三年英文只是7-8篇文章，閱讀測驗，每篇有4-6問題，沒有文法技巧。數學偏重於邏輯思考代數及幾何應用。

「亨特中學進攻班」每周日電腦線上測試講解教學，老師們與每一位學生緊密互動，繼續保持如同在校般集體學習、分享學習心得、互相照顧的團體精神。學生也能通過在線學習，與老師互動，吸收老師教導的知識，同時發表學習心得。美加補習學校自創校以來一直採用的最新教學方法，著重學生的閱讀理解、加強英文答題能力，同時著重學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通，再加以分析，然後再能作答準確。在數學科考試上，強調思考過程、文字題及邏輯推理，要求學生運用腦筋、靈活思考去解答變化多端的考題。

暑期班同時招生中，歡迎洽詢。學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886，718-359-3952 (周二四六上午9時至下午5時)，或隨時網上報名。

紐約市 教育局 招生

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