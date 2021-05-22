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HOJA FOOD 助想開奶茶店者完成夢想

紐約訊
HOJA FOOD提供茶飲專業教學訓練，零經驗的開店初學者都能泡出一手好茶，打造專屬獨特飲品。
HOJA FOOD提供茶飲專業教學訓練，零經驗的開店初學者都能泡出一手好茶，打造專屬獨特飲品。

搖茶飲料近來在全球日益流行，台灣茶飲文化蔚然成為飲料界一股龐大商機旋風，在各家新進品牌如春筍般不斷地投入市場下，尋求開發新創產品成為獨家供應的領頭羊便能保有高關注與高毛利。在美東占有珍珠奶茶原物料銷售第一名的HOJA FOOD可以幫助開店者完成夢想

HOJA FOOD做別人不敢做，想別人不敢想，總能精準抓住消費者動向，早一步推出潮流新品，提供客製化服務並與多家手搖茶品牌合作下研發各式飲品，讓手搖飲店家業績屢創新高，門庭若市。除了精準敏銳的市場眼光外，HOJA FOOD還有原物料的研發創新，留得住好味道，才能讓客人一試成主顧。

HOJA FOOD領先業界，率先把飲料店容易造成脂肪肝的果糖換成身體所需能量的蔗糖，在健康上替消費者把關外又能提升飲料的風味，去年度更大規模將爆爆珠果汁導入蔗糖液，取代原料本身的果糖，在產品風味提升檔次外，更讓旗下代理商Yu Cha Corp (御茶)、Fun Tea(豐茶)屢創銷售佳績。全系列的蔗糖液爆爆珠蔗糖液果汁，導入蔗糖原料，每一口都喝得到天然果汁香氣，吃得到天然果肉，不僅僅是一杯簡單的茶，這是一杯只想您喝得健康開心的好茶。

HOJA FOOD提供珍珠奶茶手搖飲原物料，因應時勢推出一系列環保包材，上從紙杯PLA杯材下至紙吸管PLA吸管、竹吸管，連提袋都使用可重複利用又不佔空間的不織布提袋，在環保意識抬頭的時刻，為社會盡一份心力。

蔗糖系列商品、台灣小吃系列、開店物料設備、店面規畫及飲品菜單設計，提供茶飲專門教室進行專業教學訓練。零經驗的開店初學者都能泡出一手好茶，打造專屬獨特飲品。物料配送提供一條龍服務，做好飲料店後勤的重要角色，讓店主只需專注呈現一杯好茶。

網址：www.hojafood.com

服務據點：

紐約御茶食品Yu Cha Corp

地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377

電話：718-898-6888、718-898-6889

WeChat：yuchacorp

維吉尼亞豐茶食品Fun Tea

地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110

電話：703-678-6288

WeChat：funsales168

台灣 紐約 維吉尼亞

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