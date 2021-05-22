史摩仁律師 談配偶暫時贍養費與配偶撫養費

David Smoren 律師（左一）與律師事務所團隊合照。

皇后區 小頸的史摩仁(David Smoren)律師事務所於2005年成立，至今已經服務社區長達14年。事務所以廉價的費用提供優質的法律服務，幫助個人以及家庭解決他們在家庭法、監護法、工傷賠償及人身傷害法的範疇內，幫助過無數的人及家庭。

律師說，配偶贍養費是一個家事法庭的專用名詞，代表配偶互相支付給對方的財務支持。配偶撫養費是最高法院在離婚訴訟中使用的專用名詞，有著同樣的意思。依據法律，已婚人士有義務在婚姻期間，在未決定離婚期間，甚至在離婚後仍互相支持對方。上述的義務不是絕對的，一般是基於其中一方對此的需求，以及另外一方對此的支付能力。

在紐約州 ，暫時的撫養費是在辦離婚期間由較高收入的配偶支付給較低收入 的那位配偶的。而此收入是根據子女撫養費標準法下的收入而定。暫時的撫養費不是絕對的。它在決定最終撫養費時結束，一般於離婚案件完結時。另外，還有最終撫養費，是根據案件具體實況及家庭關係法的20條法定的因素而決定的。最終的撫養費可以是暫時的，又稱作爲時間持續性撫養費，或是終生的。

暫時性的配偶撫養費也能包括許多其他類型的生活費，視雙方的生活方式及現有的資源，由更有錢的配偶支付給另一方。這些附加的費用能包括健康、人壽、汽車、房屋保險費等有關的生活花費，以及租借款、薪水及其他通常沒有在暫時撫養費法中列明的花費。

所有有關配偶贍養費或撫養費是可以根據雙方情況的改變而作增加或減少的調整。修改的申請有不同的標準，是否授予會基於原本的計劃是以合同達成的還是以法院命令達成的。典型的修改訴訟可以因下列理由提出：當其中一方的收入減少，或者需承擔一筆在訴訟期間未被考慮到的額外開支。當此類事件發生時，最好儘早提交修改申請，因為付款人無法中止支付贍養費或撫養費，直到有呈請書提交法院，並且修改請求獲得批准。

史摩仁律師事務所專擅解決所有配偶贍養費和撫養費的相關事務。請即致電 ：(718) 225-6700 與律師進行免費的電話或者視頻會談，無需到辦公室面談就可完成所有相關程式，進行一次詳盡的諮詢，並提供晚上及周末的營業時間，迎合客戶的時間表。地址：254-10 Northern Blvd.,Suite 204, Little Neck,NY 11362。Email: [email protected]。