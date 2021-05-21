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現代2021 Elantra與Santa Fe榮獲IIHS安全獎

紐約訊
現代2021 Elantra與Santa Fe榮獲IIHS最佳安全首選大獎。
現代2021 Elantra與Santa Fe榮獲IIHS最佳安全首選大獎。

配備特定大燈的現代2021 Santa Fe與Elantra榮獲公路安全保險協會(IIHS)頒發的2021年最佳安全首選大獎(TSP)。Elantra與Santa Fe分別為現代汽車獲得2021年最佳安全首選殊榮的第八和第九款車型。

現代汽車現有七款獲得TSP的車型，獲得TSP+的則有兩款車型，且所有休旅車款皆有TSP或TSP+的殊榮。在配備可選的前方預防碰撞系統以及LED大燈的情況下，現代汽車在現今業界中獲得的TSP與TSP+的車型數量與其他品牌並列第三名。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示，這些最高評比證明了現代汽車對汽車安全性的承諾。作為汽車業界中安全功能的領導者並獲致IIHS頒發至高榮譽，都進一步為現代品牌奠定了堅實基礎。該公司會繼續努力為以確保客戶的行車安全。

要獲得TSP，車輛必須在IIHS的六項防撞性評估測試中獲得良好的評分，其中包含駕駛人與乘客的側邊小型重疊前方、中度重疊前方與側面、車頂強度，以及頭枕的測試。車輛還必須配備在車輛對車輛以及車輛對行人的碰撞測試中獲得高級或是頂級評分的前方預防碰撞系統，以及獲得良好或可接受評分的大燈。要獲得最高級的TSP+評級，獲得良好或是可接受評分的大燈必須是所有車型的標準配備。  

讓事情變得更好是北美現代汽車所做一切的核心。現代汽車富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是北美現代汽車讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

慾查詢更多北美現代汽車相關新聞，請至官方網站：www.HyundaiNews.com。

現代2021 Elantra與Santa Fe榮獲IIHS最佳安全首選大獎。
現代2021 Elantra與Santa Fe榮獲IIHS最佳安全首選大獎。

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