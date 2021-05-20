如何驅逐老賴房客？傑羅德律師樓談驅逐程式

疫情期間，為避免租客 被掃地出門，紐約州州長Cuomo去年3月20日宣布暫停住宅和商業強制驅逐的行政令，即禁止驅逐令，簡稱禁令，確保在疫情期間租客不會被驅逐。該禁令至今仍然處於有效狀態。雖然房東 不能在禁令實行期間對租客進行驅逐，但是並不意味著房東在禁令失效之前只能坐以待斃。去年，實行驅逐需要經歷很繁瑣的法律前置程式，需要提前準備。傑羅德律師樓建議，房東可以在禁令失效前著手準備相關前置事宜，節省時間成本。

下面是傑羅德律師樓分析房租糾紛下對房客的驅逐程式。所謂驅逐，用大白話來說就是「趕出去」。但是首先要聲明一點：房東不能自己實行驅逐租客，只能相關的執法人員實行驅逐。本文主要討論關於驅逐不交房租以及到期賴著不走的老賴房客。

驅逐程式主要分成4個步驟。首先，房東依據生效的法院判決申請法官簽署對房客的驅逐令；第二步，房東將驅逐令交給執法人員；第三步，執法人員向房客發出驅逐通知（Notice of Eviction），通知一般會給予房客一定的寬限期，並告知具體的執行日期；第四步，執法人員在通知所示的執行日期正式實施驅逐。

那麼，驅逐實施前房東能做什麼？我們秉持的原則是，能協商的，儘量協商解決，並且協商的內容應該以書面的形式記錄下來。如果協商不了，此時就要舉起法律的武器保護自身利益，同時也要做好和「老賴」（賴租金 和賴著不走的）租客打持久戰的準備。以下是驅逐程式正式啟動前，房東可以著手準備的事宜。

對於賴租金的租客，房東可以著手作業的有：

1. 房東在向法院提交請求前（至少）14天內向租客發出催交租金的書面通知；

2. 發律師函並進行前期的談判；

3. 在繳租催告的期限經過後房客仍不繳納房租，此時房東可以正式向法院提交petition，並將該petition正確地送達給租客；

4. 搜集相關證據，比如租約、合同、歷次催告等等。

對於賴著不走的租客，房東可以做的包括以下幾個方面：

1. 給租客發notice to quit的通知；

2. 發律師函並進行前期的談判；

3. 在前述notice to quit規定的截止日期到期後租客仍不搬走，此時房東可以向法院提交petition，並將該petition正確地送達給房客 ；

4. 搜集相關證據等等。

房東絕對不能做的事有以下一些內容：1.隨意進入房客的租房；2.將租客的財物搬離房子；3.斷水斷電；

4.更換門鎖；5.言語威脅租客搬離等。

相信禁令失效後，法院會收到大量的驅逐房客案件。因此，在前期準備訴訟前的相關文件尤為必要，這會大大節省時間，也可以早日把房間空置出來。房東房客租金糾紛涉及的法律法規繁多，程式繁雜，專業性強。在此，傑羅德律師樓建議您如果遇到此類問題，一定要尋找專業的律師代理您的案件，最大程度保障自身利益，避免走彎路岔路。

傑羅德律師樓專精於：

A：房地產買賣、租賃合同、房東房客糾紛、商業買賣合同、過戶；

B：職業移民：H-1B、EB-1、EB-2、L-1、O-1；

C：回美簽證SB-1申請、回美證（Re-entry Permit）；

D：親屬移民：I-130、I-730;

E：無爭議離婚、婚前婚後協議；

F：入籍申請、保金、豁免申請；

G：庇護申請，包括移民法庭上庭和移民委員會上訴和聯邦上訴。

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