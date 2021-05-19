CDC 推出《前吸煙者的忠告》新一輪戒煙廣告

美國 疾病控制及預防中心（CDC ）的《前吸煙者的忠告》Tips® Campaign 活動已經進入了第十個年頭。為了鼓勵吸煙者戒煙而推出了新一輪震撼人心的廣告。Tips® 活動是美國第一個由聯邦政府資助的煙草教育運動，已幫助超過100萬美國成年人戒煙，並激發了數百萬其他人嘗試戒煙。

這些廣告於4月至9月在全國串流媒體廣播電台、數碼短片和網絡平台播放。最新的Tips®活動將繼續分享有關吸煙相關疾病患者的個人故事和他們的苦難煎熬。此外，新廣告還會講述照顧患有吸煙相關疾病的親人的家庭成員的故事。這些擔當照顧者角色的家庭成員，在照顧病人時他們的生活亦會受到多方面的影響；包括在照顧病人的同時，他們是否還有能力繼續工作，以及他們如何保持個人的身心健康。

「近十年來，Tips®活動激發了數百萬人作出挽救生命的決定，嘗試戒煙。」CDC 吸煙與健康辦公室主任 Deirdre Lawrence Kittner 博士說，「通過勇敢地分享深刻的個人故事，這些新廣告中的英雄們為超過 1600 萬患有吸煙相關疾病的人發言」

「美國疾病控制與預防中心（CDC）的 Tips®活動有效地讓人們注意到吸煙的有害影響，並使人們聯繫到可以幫助他們戒煙的資源。」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學與公共衛生學教授朱書宏博士說，「作為從事戒煙干預措施多年的公共衛生研究人員，我非常清楚吸煙的嚴重後果。請致電 ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917 或在網上註冊或短訊服務，讓說廣東話或國語的戒煙顧問為您的戒煙旅程提供幫助。」

此 Tips®活動鼓勵說粵語或國語的吸煙者去電給 ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917 或瀏覽 www.asq-chinese.org獲取免費的戒煙幫助。符合條件的吸煙者將會獲得兩週用量的免費尼古丁貼片。ASQ 還為已戒煙但仍在為保持戒煙而努力奮鬥的人士提供幫助。吸煙者也可以用關鍵詞【戒煙】發短訊到 66819 以獲取戒煙支持。他們也歡迎非煙草使用者致電ASQ《華語戒煙專線》，以了解如何幫助您所愛的人戒煙。

ASQ【華語戒煙專線】，由 Asian Smokers’Quitline (ASQ) 運作，並由美國疾病控制及預防中心（CDC）資助。ASQ 為美國亞裔社區的居民用廣東話、國語、韓語和越南語提供免費的，以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時 。