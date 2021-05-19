首屆「淘大盃」足球錦標賽5/23法拉盛舉行

黑松露野菌蔬菜餃和咖喱魚肉燒賣。

翹首經久，百業復興。2021年大紐約地區華人 球壇首樁盛事，淘大AMOY 冠名贊助，06聯足球 體育會 (06 UNITED FC) 主辦的《淘大盃》8人制足球賽，將於2021年5月23日早上9時到6時，在法拉盛大學點足球場（College Point Fields）隆重舉行。

為隆重其事，06聯足球體育會特別邀請了大紐約及新澤西地區12支實力華人勁旅共襄盛舉，分公開組及40歲以上組兩個組別進行比賽。公開組隊伍分別有：由主辦方06聯派出的兩支隊伍、極光、華聯威信、紐約大學華人隊、新澤西星、順達及天池足球隊。而40歲以上組別有：06聯、BROOKLYN ONE、華大聯及長島聯隊。比賽以交叉對戰形式，分成共21場賽事，奪取各個組別桂冠。

自2019年4月疫情爆發以來，紐約地區未有舉行任何華人公開賽事。期間球壇各隊人馬亦養精蓄銳，早已摩拳擦掌，蓄勢待發。相信屆時一定場面盛大，以球賽踢出正能量，為紐約社區打氣。06聯足球體育會自2006年成立以來，一直以推動本土華人足球事業為己任。疫情期間亦未忘初心，積極關懷社區內受影響人士。

這次在疫情漸露曙光之際，在嚴格執行疾控中心、紐約州、紐約市 機關及美國足協的安全指引下，舉辦《淘大盃》賽事，並得到國際知名醬料品牌《淘大AMOY 》冠名贊助。淘大AMOY 113年來用心制醬，重視品質，堅持與消費者的口味同步前進。最近，淘大新出兩款點心：黑松露野菌蔬菜餃和咖喱魚肉燒賣。黑松露野菌蔬菜餃包滿爽口椰菜、粉絲、木耳和冬菇，融入黑松露醬調味，矜貴又美味。而咖喱魚肉燒賣以經典港式小食為基底，配上淘大咖喱醬及7種香料秘製醬汁，味道一流。淘大系列點心用微波爐加熱即可食用，非常方便。

淘大AMOY以永無止境的創新精神來不斷提高產品質量和服務。這種努力不懈，精益求精的理念正正與06聯足球體育會價值觀相同。06聯足球體育會深感榮幸能得到志同道合的贊助商鼎力支持，共建華人足球新氣象。有關本屆「淘大盃」足球賽事的更多資訊，請瀏覽06聯足球體育會官方網站WWW.06UNITED.COM。