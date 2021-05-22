Toyota Camry 美國最暢銷的中型轎車 伴您走過優雅時代

後座有提醒功能，防止駕駛人忘記任何在後座的東西甚至是寵物或孩子。

Camry（凱美瑞）多年來為豐田 （Toyota ）贏得無數國際讚好聲譽的中型轎房車。據統計，從1997年到2020年，除了2001年以外，Camry一直以來是美國 最暢銷的客房車。現今最新的Camry是第八代全球版Camry，也稱為XV70，是基於現今豐田的TNGA概念營做出的新一代凱美瑞。全新版本自從2017年在北美國際車展上亮相以來，這款Camry一直在使用者中有著極優良的口碑，它為駕駛者帶來無窮的駕駛信心及可靠性、高居不下的二手車市埸價格在車迷心目中擁有著極崇高的地位，安全等級人人皆讃的好車。2021Camry簇新設計和功能，令人有耳目換然一新之感，全新車型更契合了當代人的數碼新生活。

●外觀更添陽剛之氣

新款Camry在外觀造型上出現一定調整，顯示出更年輕化的設計，最大的變化從車頭部起革命，普通版Camry的車頭下進氣格柵變得更加立體，車頭顯得更為王者霸氣；而豪華版的Camry車頭下進氣格柵改爲直綫造型，顯得更為幹練和硬朗。車頭左右兩側還增加了鍍銀邊條看來醒目耀眼，左右兩側的前燈組外觀造型沒有變化，只是增加了高級黑煙霧效果。車側面變化不算大，主要在輪圈，中高檔車型不管是17寸還是18寸輪圈都用到了創新款式，比如雙色多條幅。此外，新款車還用到了一種叫灰鈦銀的新顔色，使車身顔色的選擇更多樣。

●中央屏幕由內嵌式變成懸浮式

新款Camry的內部空間變化不大，最明顯的變化就是中間多媒體系統的中央屏幕，由之前的內嵌式佈局變成懸浮式的佈局，增添了科技感和現代感。中央屏幕設計是採用觸碰式感應的，輕巧操作更易於使用。

●前衞設計表盤儀

新款Camry配備了追上潮流的12.3英吋全液晶儀表盤，表盤儀的畫面設計較為炫酷，內部的顯示信息清晰易讀，表盤儀提供兩種顯示模式，一種是模擬模式，模擬了傳統的雙圓指針的儀表界面；另一種是數字化的顯示界面。 同時，新款Camry在切換不同駕駛模式時表盤儀的底側也會發生變化。

●新款配備Toyota Safety Sense 2.5代智行安全系統

新款Camry的雖然不是TNGA-K的首款車型，但是也算是前幾位之一，所以主動安全系統一直維持在初期的水平。正因為如此，該車配備的升級後的Toyota Safety Sense 2.5代智行安全系統成為全車系的標準配置，使該車型的安全性能有了明顯提升。第一，自適應巡航（Adaptive cruise control）用到了全速域自適應巡航，可以實現全速段跟車行駛，而且可以跟著剎停，三秒鈡後可以跟著前車啓動；第二，車道偏離預警功能有提高，以往是車輛行駛到邊綫後會幫助糾正，而現在新的TSS系統可以讓車輛保持在車道中央行駛；第三，預碰撞系統的緊急制動有所改進，不光對前方的車輛，而且對前方靠近的行人和自行車也能實施緊急制動，同時新增的還有路口轉向輔助和應急轉向輔助的功能。

●三種動力車型

2021款Camry提供三種動力總成的車型，分別為2.0L，2.5L和2.5L混動，特別值得一提的是2.5L混動版車型。使用該款車不僅可以節省汽油，而且車輛的動力響應比較好，在起步和中低速行駛階段，依靠電動機爲主的動力輸出方式使車輛的動力輸入更加積極和靈敏。另外，該車在動力銜接的平順性方面也非常好，給予駕駛者輕鬆和從容的駕車體驗。橫向比較，Camry混動車型的整體動力表現比較柔和，在動力和燃油經濟性方面取得了比較好的均衡。

●操控性出現風格上的轉變

和新款車比較含蓄的動力表現相比，操控駕駛方面顯得年輕和有運動感，包括油門踏板的腳感和方向盤的轉向手感都非常沈穩，快速行駛時，車身整體感很強，隨動性很好。