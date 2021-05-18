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白蘭氏185年研究健康事全線產品幫您提升家人免疫力

紐約訊
白蘭氏雞精有助於促進免疫細胞的增生，能有效地調節免疫力。
白蘭氏雞精有助於促進免疫細胞的增生，能有效地調節免疫力。

因著新冠肺炎疫情，大家對身體健康更加關注，也努力透過食療方式提升自己和家人的免疫力，可以試試在日常飲食裡加入白蘭氏的產品，為健康設立多一重保障。

該公司表示，多年來白蘭氏的研發部門不斷研究和改良產品，為了讓消費者更有信心，白蘭氏先後將產品的效益發表在超過50多份的科研報告，並於2018年通過台灣衛生福利部的健康食品免疫調節認證。白蘭氏對其雞精產品進行實驗，所得的報告證實白蘭氏雞精有助於促進免疫細胞的增生、以及促進吞噬細胞和自然殺手細胞的活性，能有效地調節免疫力。白蘭氏成為雞精產品類第一，且是獲得調節免疫認證、以及人體實驗證實能抗疲勞的雙認證品牌。白蘭氏創立185年，家傳戶曉，所有產品皆以幫助人體健康為目標，你只需到白蘭氏網頁(www.brandsworld.us )閱覽，便可發現白蘭氏的產品各具特色和特定效益。

忙碌的上班族和學生需要提神醒腦，總會想起白蘭氏雞精，卻忽略了它能提高免疫力的效益。該公司表示，研究報告也發現白蘭氏雞精能幫助舒緩壓力，當身心時常處於平和的狀態，更能保持免疫系統正常運作。白蘭氏另有蟲草雞精，中醫認為冬蟲草幫助保肺氣和調節呼吸系統，白蘭氏蟲草雞精可配合額外的需要。燕窩滋養呼吸系統，潤肺止咳，近代科學研究也發現燕窩有助增強免疫力和肺功能，白蘭氏燕窩產品容易消化，味道清甜，適合作為老年人的長期保養食品。

白蘭氏養蔘飲是另一款適合年長人士的產品。中醫理論認為，氣不足，易感外邪，白蘭氏養蔘飲，以人參、麥門冬和五味子三種藥材互相輔助，發揮先補、後清、再固的效用，幫助完整吸收人參的益處。

雖然現時已有一半成年人接種了至少一劑疫苗，政府亦已經放寬了社交聚會的限制，也逐步重啟經濟，但新冠肺炎的威脅仍然不可忽視。戴口罩勤洗手是減少感染風險的重要守則，還有就是人人提高自身的免疫系統，設立牢不可破的自衛防線，保護自己保護他人。抗疫期間，可透過鏈接www.brandsworld.us購買白蘭氏產品，定期送到自己和父母家。

冬蟲草幫助保肺氣和調節呼吸系統，白蘭氏蟲草雞精可配合額外的需要。
冬蟲草幫助保肺氣和調節呼吸系統，白蘭氏蟲草雞精可配合額外的需要。
養蔘飲發揮先補、後清、再固的效用。
養蔘飲發揮先補、後清、再固的效用。

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