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第十四屆華人健康節5月23日法拉盛舉辦

紐約訊
往年華人健康節參與者受益良多。
往年華人健康節參與者受益良多。

美國華人醫師會(Association of Chinese American Physicians，簡稱ACAP)聯合美東華人職業醫師聯合會以及多家健康保險公司和衛生保健機構，將於 5 月 23 日(星期日)上午 9 點半至下午 2 點在法拉盛皇后區植物園舉辦一年一度的「華人健康節」。全部活動免費，歡迎社區民眾參加。活動當天皇后區植物園將提供免費門票，數量有限，送完為止。

第14屆華人健康節是針對民眾關心的健康問題，邀請到經驗豐富的專業醫生對於華人為什麼容易患胃癌(荊彤醫師，普通話)、心情低落就是憂鬱症嗎(王達醫師，普通話)、心臟病的診斷(緬街醫學影像中心，English有普通話翻譯)、新冠疫苗的最新更新(朱自強醫師，普通話)、現代疼痛治療(何聰醫師，普通話)、營養與骨骼健康(林曼珊醫師，普通話)，等話題進行詳細的介紹。今年的健康節還新增了椅子式瑜伽的健身(胡慧，普通話)互動環節。

另外，來自心臟科、傳染病科、腸胃科、痛症科、婦科、腫瘤科以及家庭科的醫生將提供一對一健康諮詢，解答民眾的健康問題。衛生保健機構將免費提供血氧、血壓、乙肝等體檢項目。參加本次活動的民眾也將有機會了解到多家健康保險公司、藥房和社區衛生保健機構的服務專案。主辦方將提供精美小禮品，兒童娛樂項目和抽獎活動。

ACAP)是由擁有美國行醫執照的華人醫生組成的非盈利組織。 自 1995 年成立以來，ACAP 的成員已近 800人，大部分都是在大紐約地區行醫的醫生、在醫療機構工作的醫師和研究員以及正在醫學院攻讀的年輕醫務工作者。

美國華人醫師會的服務宗旨是回饋華人社區，促進優質醫護服務，提高華裔健康保健意識，以及幫助新移民了解美國健康系統。 一年一度的華人健康節是美國華人醫師會最重要的社區活動，民眾不分年齡不問身份都歡迎參與。主辦機構也歡迎大家對活動提出寶貴意見和建議，並且關注 ACAP 網站： www.acaponline.org，或者撥打電話： 718-321-8798 。植物園地址： 43-50 Main Street, Flushing, NY 11355。

美國華人醫師會成員現場講解有關醫學知識。
美國華人醫師會成員現場講解有關醫學知識。

華人 美國 植物園

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