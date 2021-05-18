長島帝將國際自助餐館 重新開業

帝將自助餐館，菜色多樣豐盛。

座落在Garden City的帝將國際自助餐(DJ’s International Buffet)，是長島 最具規範的自助餐廳之一，日前己重新開業。用餐環境也被全面清潔消毒，餐堂新鋪設豪華新地氈，彰顯富麗堂煌。帝將自助餐提供十分豐富的特色名菜，讓食客在溫馨的環境下，盡情享受各款美食。自助餐收費周一至周五午餐$13.95，周一至周四晚餐$23.95，周六、日午餐$21.95，周五、六、日晚餐$32.95，孩童另計。午餐時間：11AM-3:30PM，晚餐4PM:9:30PM，周五、六、日晚餐4PM:10PM。歡迎食客前來品嘗。

自助餐菜色備有：美式烤雞用香料醃製，烤製火候正好，外脆內嫩。法式迷迭香小羊排鮮香甘醇。粵式薑蔥龍蝦香味濃鬱，口感彈牙。粵式清蒸多寶魚鮮甜嫩滑。泰式黑椒香蔥蟹，日式鰻魚汁烤鱈魚、川湘式香辣小龍蝦，粵式鮑魚扒碧玉，中式北京 片皮鴨，南美式黃燜牛尾，法式慢火燉羊腱，芝士烤扇貝，香焗蒜蓉蝦，避風塘大蝦，沙汁海皇卷，堂切牛肋眼，人參烏雞湯，頂級日本魚生壽司吧，鮮活紅鯛魚，鮮活鱸魚，緬因州 海膽，即開生蠔生蜆，特質壽司卷，超級溫哥華蟹腳等等。

帝將場地寬敞，可容納280人同時就餐，設有宴會、派對的私人房間，更配有免費的大型停車場。地址：1100 Stewart Ave, Garden City, NY 11530；電話：516-227-2472。