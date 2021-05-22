「仁德醫生集團」獲私募基金垂青 添置高新醫療設備儀器 擴展門診服務
以家庭醫生為主、服務紐約市近10萬病人的仁德醫生集團(Rendr)，日前獲得由專注於醫療健康領域的私募投資基金Ascend Partners的戰略投資。仁德醫生集團致力於向紐約市缺少醫療資源的亞裔民眾提供優質而全面的醫療服務，這筆投資將用於進一步擴展仁德的門診服務，投資添置最新的醫療設備與儀器，並擴大針對亞裔病人的健康教育、社區服務，以及針對亞裔弱勢移民的健康管理等項目。
「仁德醫生致力於向每位患者提供高質量、可負擔的社區醫療服務，無論他們的移民身分、語言能力、社會資源如何。」仁德醫生集團董事會主席張建威醫生指出，仁德擁有經驗豐富的醫生，提供細致周到的醫療服務。其所屬診所的員工通曉普通話、粵語、福州話及其他方言，並設有專業團隊追蹤病人病史，在看診後提供後續醫療轉診等服務，以富有人情味的方式，為病患帶來更好的醫療健康服務。
Ascend Partners董事合夥人黃仁宜(In Seon Hwang)表示：「當我七歲和家人移民來美時，我的家人都不敢生病，因為我們付不起醫藥費用。」在過去一年的疫情中，少數族裔、移民和低收入群體受到了極大打擊，在公共健康危機中更加脆弱。Ascend Partners樂於支援仁德醫生集團，持續向社區提供質優價廉的醫療服務和幫助。
成立於2019年的仁德醫生集團，是一家以家庭醫生為主，並擁有心臟專科、腸胃專科、血液/腫瘤專科和耳鼻喉頭專科的大型綜合性醫生集團，旨在向缺少醫療資源的病人提供優質、親切的社區醫療服務。目前，仁德所屬的超過60位醫生，在位於曼哈頓華埠、法拉盛、日落公園、班森賀等移民社區的30個診所提供醫療服務。更多仁德醫生診所資訊，可瀏覽http://www.rendrcare.com/。
自新冠疫情爆發初期，仁德醫生集團就快速啟動遠程問診，為亞裔病人提供視訊及電話診療。同時，仁德醫生也是首批獲紐約市府批準，提供新冠疫苗接種的社區醫療組織之一。截至4月底，仁德所屬的17個診所共接種新冠疫苗超過4萬劑。
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