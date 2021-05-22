「仁德醫生集團」獲私募基金垂青 添置高新醫療設備儀器 擴展門診服務

仁德醫生集團董事會主席張建威醫生(前排左一)代表仁德接受私募投資基金Ascend Partners的投資。

以家庭醫生為主、服務紐約市 近10萬病人的仁德醫生集團(Rendr)，日前獲得由專注於醫療健康領域的私募投資基金Ascend Partners的戰略投資。仁德醫生集團致力於向紐約市缺少醫療資源的亞裔 民眾提供優質而全面的醫療服務，這筆投資將用於進一步擴展仁德的門診服務，投資添置最新的醫療設備與儀器，並擴大針對亞裔病人的健康教育、社區服務，以及針對亞裔弱勢移民 的健康管理等項目。

「仁德醫生致力於向每位患者提供高質量、可負擔的社區醫療服務，無論他們的移民身分、語言能力、社會資源如何。」仁德醫生集團董事會主席張建威醫生指出，仁德擁有經驗豐富的醫生，提供細致周到的醫療服務。其所屬診所的員工通曉普通話、粵語、福州話及其他方言，並設有專業團隊追蹤病人病史，在看診後提供後續醫療轉診等服務，以富有人情味的方式，為病患帶來更好的醫療健康服務。

Ascend Partners董事合夥人黃仁宜(In Seon Hwang)表示：「當我七歲和家人移民來美時，我的家人都不敢生病，因為我們付不起醫藥費用。」在過去一年的疫情中，少數族裔、移民和低收入群體受到了極大打擊，在公共健康危機中更加脆弱。Ascend Partners樂於支援仁德醫生集團，持續向社區提供質優價廉的醫療服務和幫助。

成立於2019年的仁德醫生集團，是一家以家庭醫生為主，並擁有心臟專科、腸胃專科、血液/腫瘤專科和耳鼻喉頭專科的大型綜合性醫生集團，旨在向缺少醫療資源的病人提供優質、親切的社區醫療服務。目前，仁德所屬的超過60位醫生，在位於曼哈頓華埠、法拉盛、日落公園、班森賀等移民社區的30個診所提供醫療服務。更多仁德醫生診所資訊，可瀏覽http://www.rendrcare.com/。

自新冠疫情爆發初期，仁德醫生集團就快速啟動遠程問診，為亞裔病人提供視訊及電話診療。同時，仁德醫生也是首批獲紐約市府批準，提供新冠疫苗接種的社區醫療組織之一。截至4月底，仁德所屬的17個診所共接種新冠疫苗超過4萬劑。