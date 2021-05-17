我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

中科蟲草膠囊降低糖友腎損傷濃縮蟲草養腎病 降肌酐尿蛋白

紐約訊
中科蟲草膠囊是科學精粹的健康佳品。
中科蟲草膠囊是科學精粹的健康佳品。

西醫西藥對於慢性腎炎腎損傷，多服用排毒和控制症狀的藥物，加劇後進行腎透析。冬蟲夏草可以對慢性腎炎腎損傷起到較好的保護作用，讓血肌酐和蛋白尿問題得到改善。

中華醫學會糖尿病學分會副主任委員郭立新教授指出，糖尿病患者的腎臟受損的機率與風險要遠遠高於非糖尿病患者。糖尿病的腎損傷往往無聲無息，腎功能不可逆地減退，到了中晚期會發展成糖尿病腎病。中國大陸2型糖尿病患者的糖尿病腎病患病率為30%-50%。

「糖友」的腎臟之所以極易受傷，是因為腎臟不僅要負責體內廢物代謝，還要承受疾病和藥物對腎臟的傷害。糖尿病患者長期的高血糖會造成腎小球微血管病變。長此以往會造成腎功能損害，出現大量蛋白尿。腎臟不堪重負下，高血壓、水腫等症狀也會陸續出現，甚至出現嚴重的腎功能衰竭、終末期腎病。糖尿病患者大部分藥物都通過肝臟代謝、腎臟清除。長期高血糖的狀態會讓腎功能受損，增加藥物之間相互作用的風險，出現低血糖的機率會升高，同時會進一步增加腎臟負擔。

中科公司表示，冬蟲夏草對急性腎衰竭、慢性腎病和腎衰竭都有理療作用。冬蟲夏草可以改善貧血症狀，降低肌酐及血尿素氨的水準，降低慢性腎功能不全的死亡率，延緩腎功能不全的發展。另一方面，冬蟲夏草還可以補充人體必需的氨基酸，緩解急性腎小管損傷程度，從而促進腎功能提早恢復。同時，冬蟲夏草還可以調節鈣磷代謝，通過升高血鈣、降低血磷，從而控制高磷血症，使鈣磷代謝恢復正常，延緩腎臟疾病的惡化。

該公司表示，冬蟲夏草無毒無害，對腎臟不增加代謝壓力。中科蟲草原料採集於西藏那曲地區海拔3500-5000米以上的羌塘草原的冬蟲夏草鮮品，每株菌絲體都經過中國科學院北京微生物研究所鑑定，保持血統純正。中科採用的超聲波、膜過濾和微波真空冷凍乾燥等提取方式，將原蟲草進行高度濃縮，提純出的蟲草多糖、蟲草腺苷和蟲草素成分達到原蟲草的12倍以上。

中科專注天然草本研究35載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave. STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛緬街影像中心隔壁），熱線：1-（718）-886-8834（國/粵/英）。

糖尿病 血糖 中國

上一則

紐約市警統計：約半數亞裔仇恨犯罪攻擊者有心理疾病

下一則

賈西亞訪華埠 呼籲早日重開老人中心

延伸閱讀

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化
偉大母愛…新州媽捐腎7歲兒 過「正常童年」

偉大母愛…新州媽捐腎7歲兒 過「正常童年」
腎病搔癢抓破皮 低磷飲食可改善

腎病搔癢抓破皮 低磷飲食可改善
關於糖尿病 你該知道的4件「食事」

關於糖尿病 你該知道的4件「食事」
血尿腰痛…結石沒處理 老翁左腎永久失能

血尿腰痛…結石沒處理 老翁左腎永久失能

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30
12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

2021-05-12 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞