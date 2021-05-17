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金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

皇后區主席競選人Elizabeth Crowley為亞裔發聲

紐約訊

今年4月14日，Elizabeth Crowley站在法拉盛圖書館前宣布將競爭皇后區主席。Crowley選擇在法拉盛宣布這個消息，顯示她對歧視亞裔及排華行為表示與關心。她表示，在法拉盛有太多的僑胞遭受到報復及仇視亞裔的暴力行為。她表示：「我們需要團結起來，共同致力於建設這個美好社區，和那些反亞裔施暴者 進行斗爭和反抗。」

在所有的祝=參選人中，Crowley是唯一提倡為警察局撥款，讓法拉盛社區能得到更安全的保障。做為區主席侯選人，她許諾會主動推進公開對話，從根本去除種族歧視的潮流。在教育方面，她是唯一一個在皇后區支持和希望夠擴大天才班、特長班的侯選人。她表示，她會確保天才班的學生們進入一個能激發他們未來潛能面又離家近的學校。同時，她還支持減少公立學校的班級人數。在新冠病毒即將消逝的當下，她支持重新開放公立學校，讓他們能像私立學校和宗教學校一樣，能夠面對面的教學。

亞裔通勤也是她的另一個擔憂。她說，她將確保皇后區得到政府公平的資金。她提倡在整個皇后區實行免費巴士並可重新開通一條以LIC往JAMAICA的火車路線，同時，乘客可以使用METRO CARD享受LIRR火車。在公共交通系統中，投入更多警力，來確保大家有一個安全的通勤環境。她表示，人們需要一起努力奮斗，讓皇后區變得比以前更美好。

她敬邀僑胞給予並支持皇后區主席競選人Elizabeth Crowley。

皇后區 亞裔 法拉盛

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