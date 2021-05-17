法拉盛馬蘭律師釋疑康斗和合作公寓

馬蘭律師精專辦理各類法務案件，為人可親。

近年來，華人 社區的房價 居高不下，故有許多華人則便選擇購買合作公寓(Co-op)，因此合作公寓變得熱門和搶手。馬蘭律師提醒，合作公寓不屬於私人產權，買家擁有的只是合作公寓公司的股份及居住權。康斗（Condo)和合作公寓僅憑外觀很難分辨出來，而康斗屬於私人產權。康斗與合作公寓一樣需支付維持費，另外還有地稅及水電煤氣等費用。

馬蘭律師說，買家在購買合作公寓時需注意幾點：1.查看合作公寓過去3年的財務報表，主要是注意幾項大的開銷，是否有突然大幅增漲的現象。2. 如果是透過Sponsor Sale購買的單位，雖然是無需和管理公司面談，手續上也較簡便，但同時也要確認這些Sponsor的股份不能超過該大樓的5%。如果超過5%，有可能銀行不給貸款，合作公寓公司也可能被Sponsor這些大股東操控。3.買賣時需要支付的Flip tax(轉手費)，每棟合作公寓不盡相同，所以在購買前除了知道房價外，還需要了解實際上公寓公司所收取Flip tax及維持費和雜費等支出。4.需了解合作公寓本身是否擁有該土地或是租賃該土地。如果是租的土地，因為當土地租約期滿，合作公寓則必須歸還。

馬律師建議，合作公寓建築在租用的土地上，買主應該放棄購買。她說，相對來說，合作公寓價格遠遠會比康斗價格較低，但是背後的繁文縟節暗藏風險，需要請專業及有經驗的律師來仔細檢閱及過濾。

馬蘭律師持有紐約、新澤西州 執照及美國法學博士學位，擁有近20年豐富經驗法務經驗。專業辦理各類地產買賣，如空地買賣、法拍屋、轉名及房契過戶，提供各類商業買賣、移民、破產、遺囑及遺產、婚姻家事等法務服務。歡迎僑胞蒞臨垂詢，

馬蘭律師法拉盛辦公地址：41-25 Kissena Blvd., #116, Flushing, NY11355 (百利大廈內116室)；電話：718-886-8508。