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王嘉廉醫療中心5/18舉辦醫療保險線上講座

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心5/18舉辦有關醫療保險的線上講座。
王嘉廉社區醫療中心5/18舉辦有關醫療保險的線上講座。

紐約州，個人和家庭有許多不同類型的醫療保險，其承保範圍不同，選擇適合自己的保險工作很重要。維持，王嘉廉社區醫療中心、皇后區公共圖書館以及紐約州健保(New York State of Health Marketplace)共同舉辦「醫療保險概述及獲取醫療服務」線上講座，幫助民眾瞭解美國援助計劃(American Rescue Plan)聯邦稅務抵減的最新政策。本次講座將以英語及國語進行。

醫療保險線上講座時間定於5月18日(星期二)下午6時至7時半舉行，敬請屆時

點擊https://bit.ly/3h4I5aw鏈接進入WebEx；會議編號：173 020 3702。也可撥打1(408)418-9388參加講座，致電密碼：0518。

在這次講座中，王嘉廉社區醫療中心的健保導航員蔡桂心將與參加者討論如何獲取醫療服務、醫療保險計劃的選擇，以及美國援助計劃的聯邦稅務抵減。醫療中心能協助您申請或續期醫療保險。詳情請致電(646)899-0444或(212)226-8339查詢。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每周開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何， 我們都會為您提供醫療服務。慾了解詳情，請瀏覽http://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

醫療保險 紐約州 美國

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