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美國媽祖廟同謁媽祖 期許立德行善大愛精神流傳千秋

紐約訊
共和黨20分區市議員候選人白育青(正中間者)、美國媽祖基金會主席黃明萍(中間左者)、美國媽祖廟主持譚康健(中間右者)參與盛會。
共和黨20分區市議員候選人白育青(正中間者)、美國媽祖基金會主席黃明萍(中間左者)、美國媽祖廟主持譚康健(中間右者)參與盛會。

美國媽祖基金會(American Mazu Foundation Inc.)日前於法拉盛舉行媽祖誕辰1061周年神聖日的朝拜儀式，並邀請市議員顧雅明、民主黨20分區紐約市議員候選人陳海靈、尹導、與共和黨20分區紐約市議員候選人白育青、國際員警與軍人基金會主席梁邁克、繁榮社區基金會會長John Fan、美國福建華人華僑聯合會主席陳鍵榕、美國福州閩江口媽祖基金會理事長倪周劍、北美林則徐基金會主席黃煥光、旅美經貿總會主席張勝旺、本會董事長朱榮斌先生、主席黃明萍女士、榮譽主席張金印、常務副主席李玉成、薛建民、陶淑梅、副主席翁建平、陳金春、嚴麗霞、婦女主任付步英、美國媽祖廟主持譚康健、以及義工們共同參與。

該基金會表示，成立六年以來一直積極參與社區多個活動，面對不同文化信仰者，以海納百川的媽祖大愛精神，進行了諸多人文層面的媽祖文化善行服務工作。自2015年起舉辦一年一度的媽祖羽化神周年紀念祭典、媽祖繞境巡遊活動(去年至今因疫情無巡遊)、在酷暑夏季為路人提供防暑中藥茶、讓華人及外國族裔感受到中醫文化和慈善文化，得到稱讚。2019年9月6日，該基金會在紐約聯合國總部召開首屆全球媽祖文化論壇，讓媽祖文化更進一步發揚光大，推向世界。

媽祖起源福建湄州，英勇事蹟可歌可泣。源起於航海，普照了航海與海洋海事，創造了傳世偉績，閃耀在歷史時空。首屆聯合國媽祖文化論壇走進聯合國，起到了抛磚引玉的作用，演講有新時代里程碑的意義。媽祖文化能超越時間空間和民族文化界限，源自中國，是民間偶像，揚帆世界，讓媽祖之光照遍全球。

該會表示，此次紀念活動旨在弘揚與傳承媽祖文化「立德、行善、大愛」精神，進一步深化對媽祖文化的研究，共同建構人類命運共同體，提高人們的精神文明與奉獻精神，創造文化、經濟、社會多層面的共贏。

美國媽祖廟地址：132-15 41st Ave. 1B, Flushing, NY 11355，電話：917-622-3333。

美國媽祖基金會舉行媽祖誕辰1061周年慶，邀請市議員顧雅明(前排左七)及社區人士...
美國媽祖基金會舉行媽祖誕辰1061周年慶，邀請市議員顧雅明(前排左七)及社區人士等共襄盛舉。

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