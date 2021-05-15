我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

陸鑫泉律師分享出了車禍該如何保護自身權益

紐約訊
陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)是具有20多年經驗的訴訟律師。
陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)是具有20多年經驗的訴訟律師。

陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)是具有20多年經驗的訴訟律師(trial attorney)，對車禍、工傷、滑倒摔傷等意外事故經驗豐富。還擅長各類複雜的誤醫誤診案例，比如新生嬰兒產傷、癌症、心臟病、中風、急診、手術失誤等。

如果萬一碰上車禍，該怎麼處理？陸鑫泉律師回答表示：

1.把車停到路邊，並報警。您需要拿到一份員警報告，說明事故是怎樣發生的，以及所涉的人員和車輛。如果對方企圖不和您交換資訊，並想逃離事故現場，您一定要記下對方的車牌號碼。

2.在事故現場與涉及事故的所有司機交換彼此的駕照、車保和車輛註冊資訊。如果可以的話，請用手機拍下這些證件的資訊。

3.在事故現場拍攝所有牽涉到的車輛的損壞狀況，包括自己的車。如果您手上沒有相機，請寫下每輛車的損壞狀況。

4.如果您受了傷，請在24小時之內盡快就醫，或者打電話叫救護車送您去醫院治療。

5.如果您在車禍中受傷，隨後的治療對幫您拿到合理的賠償非常重要。保險公司會根據您的醫療紀錄判斷您的受傷程度，您必須要有專業醫護人員做的診斷治療報告，才能拿到賠償。

6.給您的保險公司打電話，並在24小時內報告事故。不管車禍是誰的責任，您自己的汽車保險公司都必須支付您的醫療費用和工資損失。這是紐約無過失(No-fault)汽車保險系統裡的條款規定的。您必須在事故發生後的30天內向您的保險公司申報無過失保險。

7.保險公司會根據受傷程度對人身傷害作出賠償。傷勢嚴重的話，賠償金會很大。如果您對車禍有責任，這會影響到您的人身傷害的賠償。

8.如果您在工作期間發生事故並且受傷，您還可以申請工傷賠償並向您的雇主報告。

9.如果您在車禍中受傷，您需要聘請經驗豐富的處理個人傷害事故的律師。大多數個人傷害事故律師是從最後拿到的賠償金裡抽成，您在拿到賠償之前不需要付任何費用。

陸鑫泉律師樓的華語電話是：718-407-4578。律師樓提供免費諮詢，不獲賠償不收費。皇后區地址：31-19 Newtown Ave., Astoria, NY 11102。

保險 車禍 汽車

上一則

雲頂賭場發財巴士$15車票 贈$45老虎機券 賺積分參加寶馬430i敞篷跑車大抽獎

下一則

美國媽祖廟同謁媽祖 期許立德行善大愛精神流傳千秋

延伸閱讀

亨瑞森西格律師樓擅長租房糾紛及商品訴訟

亨瑞森西格律師樓擅長租房糾紛及商品訴訟
解雇員工逃避高額保費 灣區建商被起訴

解雇員工逃避高額保費 灣區建商被起訴
美聯社民調：60%美國人認政府應協助「就地養老」

美聯社民調：60%美國人認政府應協助「就地養老」
ADSUM（愛心）保險公司 提供愛心老年醫療健康計劃專業服務

ADSUM（愛心）保險公司 提供愛心老年醫療健康計劃專業服務
麻州帶薪家事假上路遇挑戰 大企業多選民間保險公司

麻州帶薪家事假上路遇挑戰 大企業多選民間保險公司

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定