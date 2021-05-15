我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

新中美超市延長營業時間 有大型停車場

紐約訊
新中美超市備有免費大型停車場，滿足民眾購物需求。
新中美超市備有免費大型停車場，滿足民眾購物需求。

法拉盛新中美超市位於緬街近495號公路(L.I.E)。該超市多年來一直以物美價服務僑社，由於地理位置近高速公路且超市備有免費超大停車場方便許多駕車購物的民眾，是僑社公認口碑極佳的大型華人超市。自5月1日起，新中美超市營業時間延長為：上午8時至晚上9時，歡迎僑胞蒞臨。

新中美超級市場落實在地顧客的服務，扮演著提供日常生活所需品及食材的精細與價格的僑胞好鄰居的角色。它致力為顧客提供最多、便宜且優質的商品，及舒適、整潔的購物環境。超市面積1萬2000平方呎，備有大型免費停車位，天天供應100%生鮮蔬菜、甜美瓜果、鮮美肉品、生猛游水海鮮及日、韓、台、東南亞、中國和歐美的熱銷產品、零食小吃、南北乾貨、酒水茶飲、世界雜貨、中西食品及東方藥材、中西藥品、東方醬料、乾貨食品、日用百貨等超過萬種商品，並每日出爐西點麵包，真正做到民眾居家的好鄰居。

新中美超級市場每日提供更新鮮、優質蔬果鮮肉的「新鮮衛生檢定制度」，是完美提高新鮮食品衛生水平的保障。完善的物流系統，讓農產品迅速快捷地到達新中美超市，以迎合顧客不斷提高的需要。新中美超市獨家且精明的價格保證，天天給予低價驚喜，周周備有特價商品大特賣，更能讓消費者滿載而歸。新中美超市以大量進貨統一採購降低成本，完善物流保持優質新鮮。世界各地貨品齊備，批發零售皆宜，接受信用卡糧食券，讓僑胞輕鬆選擇最經濟實惠的商品，買多省多。

法拉盛新中美超市地址：59-11 Main St. Flushing NY 11355；電話: 718-661-1183。

法拉盛 華人超市 東南亞

上一則

美國國際文化藝術總會在紐約成立

下一則

疑似亞裔男與同夥皇后區深夜行搶 警通緝

延伸閱讀

州眾議員魏普林參選市主計長 市議員顧雅明背書

州眾議員魏普林參選市主計長 市議員顧雅明背書
法拉盛商改區 攜手紐約市警辦遊園日

法拉盛商改區 攜手紐約市警辦遊園日
法拉盛公車道開罰逾月 商家怨生意跌5成

法拉盛公車道開罰逾月 商家怨生意跌5成
法拉盛華男蘇福克郡划船落水 兩警解救

法拉盛華男蘇福克郡划船落水 兩警解救

法拉盛中心Flushing Tower出租

法拉盛中心Flushing Tower出租

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定