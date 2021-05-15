新中美超市延長營業時間 有大型停車場

新中美超市備有免費大型停車場，滿足民眾購物需求。

法拉盛 新中美超市位於緬街近495號公路(L.I.E)。該超市多年來一直以物美價服務僑社，由於地理位置近高速公路且超市備有免費超大停車場方便許多駕車購物的民眾，是僑社公認口碑極佳的大型華人超市 。自5月1日起，新中美超市營業時間延長為：上午8時至晚上9時，歡迎僑胞蒞臨。

新中美超級市場落實在地顧客的服務，扮演著提供日常生活所需品及食材的精細與價格的僑胞好鄰居的角色。它致力為顧客提供最多、便宜且優質的商品，及舒適、整潔的購物環境。超市面積1萬2000平方呎，備有大型免費停車位，天天供應100%生鮮蔬菜、甜美瓜果、鮮美肉品、生猛游水海鮮及日、韓、台、東南亞 、中國和歐美的熱銷產品、零食小吃、南北乾貨、酒水茶飲、世界雜貨、中西食品及東方藥材、中西藥品、東方醬料、乾貨食品、日用百貨等超過萬種商品，並每日出爐西點麵包，真正做到民眾居家的好鄰居。

新中美超級市場每日提供更新鮮、優質蔬果鮮肉的「新鮮衛生檢定制度」，是完美提高新鮮食品衛生水平的保障。完善的物流系統，讓農產品迅速快捷地到達新中美超市，以迎合顧客不斷提高的需要。新中美超市獨家且精明的價格保證，天天給予低價驚喜，周周備有特價商品大特賣，更能讓消費者滿載而歸。新中美超市以大量進貨統一採購降低成本，完善物流保持優質新鮮。世界各地貨品齊備，批發零售皆宜，接受信用卡糧食券，讓僑胞輕鬆選擇最經濟實惠的商品，買多省多。

法拉盛新中美超市地址：59-11 Main St. Flushing NY 11355；電話: 718-661-1183。