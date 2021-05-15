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美國國際文化藝術總會在紐約成立

紐約訊
美國國際文化藝術總會成立，眾多中外藝術家歡聚同賀。
美國國際文化藝術總會成立，眾多中外藝術家歡聚同賀。

美國國際文化藝術總會日前在法拉盛舉行隆重成立儀式。眾多中外藝術家、戲曲名家、收藏家、書法家、畫家、世界乒乓球冠軍、非遺傳人、民間藝人等參加成立慶典。創會會長黃晟先生表示，我們身處一個嶄新的多元文化融合的大時代，我們的使命就是：傳承，發展，創新！美國國際文化藝術總會將打造一個立足於美國紐約，輻射世界的有一定影響力的獨立文化藝術社會性團體。

美國國際文化藝術總會是全球性、非營利、具有獨立法人資質的社會團體，主要從事高層次、多元化、多族裔、多領域的國際文化藝術交流。該總會成立宗旨為：文化與藝術是不同族群的，但也是世界的；文化與藝術是相對獨立的，但也是相互交融的；文化與藝術是既要保留傳統的精髓，但也要不斷創新與時俱進。

美國國際文化藝術總會致力於不同族裔的傳統文化藝術的搶救性挖掘，採用區塊鏈技術登記及認證的方式，保留其傳統文化藝術的版權、物權等相關權益，使得各個文化傳承人對於文化藝術的貢獻得到明確、清晰及可持續的保護。美國國際文化藝術總會的重點會傾向於不同族裔，在歷史上其文化曾經相互交融，影響過的族裔群體，共同演繹盛舉，同時也促進不同族裔之間的相互理解，團結融合，發展友誼。

美國國際文化藝術總會定期或不定期組織國際會議、訪問活動，舉辦演出展覽、培訓講座，出版發行圖書、音像製品。總會將致力於在青少年中開展傳統文化藝術的啟蒙工作，特別是在現代文化藝術領域學習和工作的該部分人群，定期與不定期的開展關於傳統文化藝術元素在現代文化藝術領域的應用方面的沙龍，承前啟後，支持創新。

美國國際文化藝術總會大力開展某些特定的傳統文化藝術項目的研究和實踐，用傳統文化的慢節奏來對沖現代高速發展社會中所產生的急躁、焦慮等心理問題，使整體社會健康有序和諧安寧。

美國國際文化藝術總會地址：55 Mall Drive Commack, NY11725：Email: [email protected]；電話：13478286355；公眾號：美國國際文化藝術總會。

美國 紐約 法拉盛

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