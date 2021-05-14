麥當勞#WeAreAPA照片系列 以亞太裔衝破障礙勇往直前的故事作為AAPI傳統月亮點

麥當勞/親愛的亞裔/亞裔媒體中心攜手合作#WeAreAPA照片系列，以亞太裔衝破障礙、勇往直前的故事作為AAPI傳統月的亮點。

對美國 的亞太裔民眾而言，5月意義重大，因為這是肯定亞太裔成就、感謝他們對美國的貢獻的時刻。今年的亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month，簡稱APAHM)，麥當勞 將通過#WeAreAPA照片系列講述亞太裔獨特的故事，照亮這個美麗又多元的社區。今日首播的全新系列是與Dear Asian Americans(親愛的亞裔 ，簡稱DAA)播客和Center for Asian American Media(亞裔媒體中心，簡稱CAAM)共同合作推出的照片系列，在亞太裔傳統月將亞太裔社區的深與廣展露無遺。

#WeAreAPA共有七個故事和八個人物，講述在亞太裔很少跨足的行業中勇往直前的先驅們的故事，他們的努力和足跡為亞太裔社區和全美國的豐富與多元體驗留下最佳例證。

● Carol和Andrew Chin - Carol是來自委內瑞拉的中國移民，也是麥當勞特許運營商，她的兒子Andrew是前任職業棒球選手。

● Kana Hatakeyama – 日裔美籍演員和CAAMfest 2021的製片人，她以自己在日本和美國生活的經驗作為製片題材

● Steve Kim – 曾經入獄的前南加大(University of Southern California)韓裔美籍教授，也是以獄政改革、提倡人權為宗旨的Project Kinship組織創辦人

● Mike Magpayo – 現任加州大學河濱分校籃球隊的菲律賓裔美籍總教練，也是美國大學第一級籃球隊有史以來第一位亞裔總教練

● Sapna Pandya – 印度裔美籍同志pandita(印度教學者和婚禮主持人)，在南亞的宗教信仰和文化禮俗範疇中開展兼容並蓄

● Georgina Pazcoguin – 有一半菲律賓血統的紐約市芭蕾舞者，正帶領將「黃色面孔」從芭蕾中去除的努力

● Sunmi - 不受性別拘束，浪跡天涯的韓國卡通畫家，其漫畫雜誌和即將問世的繪本小說激勵了無數亞裔美籍青少年

德州奧斯汀的麥當勞特許運營商兼亞裔麥當勞運營商協會(Asian McDonald's Operators Association，簡稱AMOA)主席Jimmy Ferguson表示：「在這個重要的月份，適逢亞太裔社區處於前所未見的聚光燈下，我們非常榮幸地宣揚這些劇力萬鈞的故事，彰顯本社區的多元化和無窮潛力。麥當勞日復一日，努力提升我們所屬的社區。」

DAA的Instagram將每周推出兩到三個故事，而CAAM的社交頻道將在5月不定期貼出精選內容。每一個故事都以系列照片的方式講述，並有搭配照片的訪問談話，強調從生活中學到的教訓，以及在當下身為一個亞太裔的意義。

Dear Asian Americans創辦人兼主持人Jerry Won稱：「Dear Asian Americans源自講述真實多元的故事。我們非常高興與麥當勞合作，敘述七個堅毅不撓的動人故事，不僅激勵他人，同時顯示出亞太裔社區的力量。」

作品曾以顯著地位在全國性主流刊物上發表的獨立攝影記者Eric Lee和Emanuel Hahn，用他們的攝影機靈活地捕捉到每個故事的主角和他們的故事內容。Lee和Hahn個人與亞太裔社區之間的關係更賦予他們真實的視角，讓他們成功捕捉到每個故事的複雜內涵。

麥當勞身為服務多元社區的公司，致力將所服務社區的真實面相呈現給大眾，同時與社區共同歡慶重要的時刻。過去麥當勞曾通過名為APA Legacy，刻畫以改革為職志的亞裔美國人的系列性公眾服務聲明，來慶祝亞太裔傳統月。這個系列在全國各地播出的時間長達七年以上。請千萬不要錯過DAA將在今後數周貼出的每周Instagram，觀賞這七個動人心弦的故事。

麥當勞的#WeAreAPA只是該公司首創，以與所服務之社區相互連結的許多計畫之一。麥當勞對社區的用心包括主辦例如以當下對亞太裔學子影響最大之課題為討論重點的Classroom Convos網路講習會；提供有關申請大學步驟說明的HACER Education Tour；將各行各業領袖與初出茅廬的改革者結合在一起的Black & Positively Golden Mentors Program；以及Archways to Opportunity計畫為所有參與活動並符合條件的全國麥當勞餐廳員工提供教育資源。麥當勞與所有特許運營商攜手合作，共同為社區的成長茁壯創造機會。