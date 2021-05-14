「如何保障民眾的人身安全」講座

隨著全球爭取社會公義的運動以及近日針對亞裔 美國人的暴力事件不斷增加，公開數據顯示，在過去一年，針對亞裔美國人的同類事件增加了150%。遺憾的是，大部分都是仇恨襲擊，歸根究底是出於亞洲人要對新型冠狀病毒大流行負責的這個錯誤言論。聯合健康保險對美籍華裔會員重視、尊重和支持，聯合健康集團(UnitedHealth Group)堅決反對種族主義、不公平、暴力及歧視。

這些事件都是個人且複雜的，並突顯種族不平等正如何影響我們和我們所服務的社區。因此，聯合健康保險亞裔市場部團隊、華人健康協會和紐約市警察 局將於5月19日和5月27日上午10時30分，舉辦「如何保障民眾的人身安全」專題講座，講座將以國語和英語進行。屆時紐約市警察局代表將講解個人安全意識，並會提供資源支援亞裔社區。

5月19日(上午10時30分)講座地點：2336 86th St., Brooklyn, NY 11214。

5月27日(上午10時30分)講座地點：2101 E. 16th St., 2FL, Brooklyn, NY 11229。

講座座位有限(兩場講座為同樣內容，請擇一參加)，請致電：(718)373-2562預留座位。到場參加講座人士可免費獲贈「攜帶式防身警報器」一個，無任何義務。

參加講座者將會獲得以下資訊：如果您目睹仇恨事件發生應如何應對、如果您是仇恨事件的受害者該怎麼辦、如何舉報仇恨事件、以及了解提供給亞裔社區的資源。

講座提供線上及親身到場兩種參加方法。考慮到場參加者和員工的健康和安全，均需遵守州政府有關聚會的防疫法規。也可以選擇從線上參加(Zoom Meeting ID: 8246997872)或到網站uhcAsian.com/webinar觀看YouTube。