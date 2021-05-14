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亞裔肝癌多？ 醫師：這兩年齡層要作篩檢

紐約訊
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

肝臓的疾病在亞洲人中非常普遍。肝炎、酗酒或是脂肪肝都是造成肝臟問題的原因。由於大部分肝臟的疾病早期都沒有症狀，而有些肝臟的疾病會增患上肝癌的機率，所以要和你的醫療團隊密切配合做診斷非常重要。

為幫助讀者獲取最新相關醫學知識，世界日報特與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作聯手推出第三支線上健康講座影片《肝臟疾病及肝癌篩檢》，由紐約長老會威爾康乃爾醫學院肝臟疾病及器官移植中心副教授Emily Schonfeld醫生，及紐約長老會哥倫比亞大學內科臨床副教授、肝臟疾病及器官移植中心亞洲肝臟健康部主任的鄭㬢醫生(Elizabeth Zheng, MD)兩位專家擔任講員，並透過紐約長老會皇后醫院社區健康發展部楊明德主任的的同步口譯，帶領讀者由淺入深了解肝臟疾病及肝癌篩檢。

兩位女醫師將會透過這支影片帶領觀眾了解肝臟疾病及肝癌篩檢的相關盲區與知識。完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：

* 了解不同的肝臟疾病；

* 如何保持一個健康的肝臟；

* 誰應該接受肝癌的篩檢；

* 肝癌篩檢的重要性。

欲觀看本期健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq3 或掃描本頁面二維碼，觀賞完畢可參加今年第三波的有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取$25電子禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，將會不定期推出新一系列的線上講座，主題仍然會圍繞在社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。

本期講座由Emily Schonfeld醫生（右）及鄭㬢醫生主講。
本期講座由Emily Schonfeld醫生（右）及鄭㬢醫生主講。

紐約長老會皇后醫院 篩檢 世界日報

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