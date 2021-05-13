亨瑞森西格律師樓擅長租房糾紛及商品訴訟

亨瑞森西格律師樓紐約辦公司黃瓊慧律師，專業耐心，為僑胞爭取最大權益。

一年多來，新冠疫情 造成商家生意損失及影響生活實在太多，如房東 房客糾紛、產品製造是否符合品質管制要求等等。亨瑞森西格專業律師樓律師陣容實力堅強，為紐約州 華人提供務實優質服務，並設有上州面談處，請先預約。紐約辦公室請洽黃瓊慧律師（Chiung-Hui Huang, Esq.），歡迎僑胞致電洽詢。

黃律師表示，新冠疫情間大部分商家無法正常營業，沒有收入繳付房租，造成房東付不出貸款。目前在大部分因打疫苗後市況漸漸回暖，紐約州房東房客專門法庭將來會陸續的解決欠租及驅逐房客的累積案件，拖欠的時間也是有限的，人們早晚要面對現實。但是，法院將判定到底租約裡的條款哪些適用疫情所造成的不可抗力及損失，是否免除房客付房租的義務。同樣，租約條款對房東仍有保護賠償，房東有合法理由驅逐商家並追討欠租。

另一個與大眾生活息息相關的問題，就是產品製造商、經銷商和零售商有責任確保他們在市場上販售的商品的安全性，令消費者在使用這些產品時能免於瑕疵產品所帶來金錢及生命、精神和健康上的損失及傷害。

例如，不同產品類型包括家電、處方藥、非處方藥品、食品、醫療器械、汽車、工具、工業機器、餐廳廚房設備、健身器材、除草機和玩具等，存有不安全因素並且產生不合理的危險情況。瑕疵產品可能不只帶給買方經濟損失，有可能造成更嚴重的傷害，像是生理上或精神上的創傷甚至死亡。造成不合理危險情況的原因可能是製造缺陷、設計缺陷、不充足的使用指示或警告，或伴隨著產品瑕疵造成深信不疑的使用者遭受產品瑕疵傷害而摧殘。

有時，產品公司會試圖掩蓋其產品缺陷，並且誤導其有關產品的安全監管機構。對於許多產品製造商來說，對於成本或收入的關心遠勝過產品使用者的安全問題。不管是在工廠或辦公大樓上班或在外面運動休閒或待在家裡，若是懷疑因使用不良產品而造成身體傷害，應盡快聯絡律師諮詢，了解您的權益。

亨瑞森西格律師樓受理各種民事出庭訴訟糾紛：生意糾紛、商業侵權、商業合同、店面租約、商家房東房客法庭訴訟、製造商產品責任訴訟、勞工工廠營業場所受傷、車禍意外傷害、營造建築施工地受傷、醫療過失、雇主勞工就業糾紛、保險給付範圍糾紛。

亨瑞森西格律師樓地址：225 Broadway, Suite 1803, New York, NY 10007；電話：646-378-4421或646-241-5542(另外設有上州面談處，須先預約)。黃瓊慧律師E-mail：[email protected]。律師樓網址：www.hslawyers.com。