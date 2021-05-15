Volkswagen 大眾2021摩登新模車型 Arteon評為2021年最佳安全選擇

後座使用安全帶，並讓兒童乘坐，且使用適合其尺寸和年齡的約束系統。

美國 大眾(Volkswagen)汽車 公司成立於1955年，總部位於弗吉尼亞州赫恩登，在美國的業務包括研發、零件和車輛加工、零件分銷中心、銷售，市場和服務辦事處。大眾汽車集團是全球最大的乘用車生產商之一，也是歐洲最大的汽車製造商。2021年新車，小型更新，重大更新，擁有炫酷的新技術和熱門的新模型。

●MIB3信息娛樂系統升級

大眾汽車的大部分產品陣容都將通過新的MIB3資訊娛樂系統獲得2021年的升級技術。 MIB3具有全新的用戶介面，並運行經過重新設計的內置導航應用程式。 由於MIB3增強了語音識別功能，駕駛員的注意力減少了，同時還包括無線App le CarPlay和Android Auto，以及USB-C埠。 一些模型進行了徹底的刷新，其他模型進行了大部分修改。在設計方面，變化範圍從新車輪到全面改頭換面。

●VW Arteon被評為最佳安全選擇

要獲得2021年「最佳安全選擇」獎的資格，車輛必須在協會的六次耐撞性評估中均具有良好的評級。它們還必須具有良好或可接受的前燈，並且必須具有能夠防止車輛前撞和車輛前撞的評估獲得高級或高級評級的前碰撞預防系統。2021年VW Arteon在六項耐撞性評估中獲得了良好的評價。所有Arteon車型均標配的Front Assist系統在車輛到車輛的前部碰撞預防方面，在車輛到行人的前部碰撞預防，獲得了較高的評價。

●監控系統

大眾汽車的行人監控系統有向前碰撞警告和自動緊急制動功能（前輔助），旨在警告駕駛員與車輛和行人的潛在正面碰撞（向前碰撞警告），並且在某些情況下提供自動制動輔助功能（自主緊急制動）。在物理系統限制內，如果汽車行駛速度超過18 mph，向前碰撞警告會通過儀表盤中的警告符號以聲音和視覺上警告駕駛員潛在的關鍵前端碰撞情況。此外，制動器的自動顛簸可以警告駕駛員危險。如果駕駛員未能剎車，則啟動「自動緊急制動」以幫助減慢車輛速度。如果汽車以低於18 mph的速度行駛並且系統檢測到潛在的前端碰撞，則自動緊急制動會在沒有事先發出聲音和視覺警告的情況下啟動。如果踩下制動踏板，但駕駛員制動得太輕，則系統會增加製動壓力（制動支持）。除Front Assist之外，Arteon 2021還提供其他駕駛員輔助功能，包括：標準盲點監控器（Side Assist）和後方交通警報，以及可用的自適應巡航控制系統（ACC），行車道保持系統（車道輔助系統），停車距離控制，遠光燈控制（光輔助）；和頂視攝像頭（區域視圖）。

●被動和主動安全系統的組合

Arteon提供了被動安全系統和主動安全系統的組合，其中包括八個標準安全氣囊（用於前排乘客面前，側面和膝蓋安全氣囊以及用於外側座椅位置的側簾安全氣囊），以及多種標準電子安全系統，例如防抱死制動系統（ABS），電子穩定控制（ESC）和大眾的自動防撞後制動系統。

●內飾

Arteon提供三種裝飾：SE，SEL R-Line和SEL Premium R-Line。煥然一新的Arteon具有精緻的前端和尖銳的設計元素，以及經過重新設計的座艙，其裝飾和技術升級。大眾數字駕駛艙現已成為標準配置，全新的MIB3資訊娛樂系統也已成為標準配置，該系統具有更新的導航和無線App-Connect。R-Line車型的更新包括前格柵中的照明燈條，內部具有30色環境照明的半透明裝飾，無線充電和增強的駕駛員輔助技術。

●車輛安全等級

IIHS測試評估了安全性的兩個方面：防撞性（即車輛在碰撞中對乘員的保護程度如何）以及避免和減輕碰撞的技術（可防止碰撞或減輕其嚴重性）。新型小型SUV在碰撞保護和避免碰撞方面具有出色的評級，從而獲得了IIHS TOP SAFETY PICK大獎。安全氣囊只是輔助約束，不會在所有碰撞情況下都展開。在後面只能使用安全帶，並讓兒童乘坐，並使用適合其尺寸和年齡的約束系統。自適應前照燈系統（AFS）帶有SEL R-line和SEL Premium R-Line型號上的標準動態彎道大燈。在其他2021 Arteon裝飾上不可用。唯駕駛員輔助功能不能替代專心駕駛。

●維護成本低

根據Vincentric研究，2021年大眾汽車的型號在細分市場中表現最佳，維護成本最低，阿特拉斯（Atlas）系列和捷達（Jetta）車型分別在中型SUV和緊湊型轎車領域的最低維護成本中排名第一。