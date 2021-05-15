餐館復興基金開始接受申請 助疫情期間受到打擊的餐館行業

餐館復興基金專門用於幫助疫情期間受到嚴重打擊的餐館行業。

張先生在布碌崙八大道開了一家餐館，疫情 期間，他的餐館被迫關門，現在，餐館雖然勉強開業，但依然舉步維艱。張先生表示，他會去申請餐館復興基金的贈款，直至顧客逐步回歸，生意恢復正常。總體而言，布碌崙八大道的餐館正在從急劇下跌的過程中恢復過來，隨著堂吃禁令的取消，有越來越多顧客不僅點外賣，也會到餐館用餐。但餐館生意恢復的過程依然很艱難。

這位張先生想申請的是小企業管理局的餐館復興基金的贈款。這項基金從5月3日起開放申請，基金總額為290億美元，專門用於幫助疫情期間受到嚴重打擊的餐館行業。

餐館復興基金是美國 聯邦政府第一次專門為受新冠疫情衝擊的食品服務行業設立援助基金，其援助對象包括餐館、酒吧和其它食品服務企業。這項基金是國會上個月通過的1.9兆美元新冠疫情一攬子援助計劃的一部分，它將為在疫情中受損嚴重的食品服務行業提供至關重要的援助資金。

根據全國餐館協會的統計數字，美國餐館和酒吧去年的銷售收入為6590億美元，比2019年減少了將近四分之一。根據這個協會的估計，疫情以來，共有11萬家酒吧和餐館至少暫時有過關門的經歷。幾個月來，餐館業主一直遊說國會，請求為食品服務行業提供專項資金，他們認為，為遏制病毒蔓延而不讓客人堂吃妨礙餐館做生意。

根據小企業管理局網站提供的資訊，基金贈款可以與疫情對營收所造成的影響等額，但每家企業上限為一千萬美元，每個經營場所所獲贈款不超過500萬美元。從餐館復興基金申請到的贈款可用於支付僱員工資、購買經營所需物資，以及修建室外就餐座位等。

除了餐館和酒吧外，小企業管理局還允許餐車、酒宴承辦者、咖啡廳和一些釀酒廠和酒店申請贈款。小企業業主最多可以有20個經營場所，大型連鎖企業的特許經銷商也可以申請該基金的贈款。公營公司沒有申請資格，已申請小企業管理局其它計劃的迪廳等音樂場所也沒有申請資格。

小企業管理局表示，將在計劃開放後的21天內，先為一些企業優先提供資金。這些企業包括婦女、退伍軍人以及社會和經濟弱勢群體擁有大部分股權的企業。在這之後，小企業管理局將以「先到先得」的原則處理他們收到的申請。

據來自小企業管理局的消息，贈款資金很有可能在開放的第一階段就告罄，不可能所有申請者都能拿到錢，因此，管理局正努力確保餐館業主盡快得到贈款，與此同時他們也會負責任地分發資金。一旦資金用完，國會就必須為計劃的下一步運作劃撥更多資金。

在餐館復興基金開放供申請之前，為迪廳、影院、博物館和音樂廳等現場活動行業提供贈款的計劃於4月8日開放，該項基金價值160億美元，基金開放不久，因為技術上出現紕漏，小企業管理局被迫關閉申請。經過一番努力，該基金於4月底重新開放。

小企業管理局目前管理著數項疫情援助計劃，餐館復興基金是最新的一項，其中規模最大的計劃就是深受歡迎的薪資保護計劃，根據小企業管理局截止4月25日的數據，該計劃批准小企業免還510萬筆貸款 ，價值大約2485億美元。薪資保護計劃是先到先得；另一方面，已經獲得此項貸款的小工商業主很快將要開始申請貸款免還了。