元童3款廣式包點上市森美進口公司總代理 各大超市均有售

元童廣式包點系列，不僅視覺上賞心悅目，細膩豐富的口感更是滿足你的味蕾。元童蛋黃流沙、燕麥核桃 包和香菇木耳包，受到美東僑胞好評如潮，歡迎到各大超巿選購。

元童蛋黃流沙包秉承廣式傳統工藝，輕咬一口，熱騰騰的「黃金流沙」如岩漿侵占你的口腔，精選優質鹹蛋黃的濃郁蛋香在唇齒間縈繞，一個怎麼夠過癮！

燕麥核桃包，包如其名，高級低筋粉和紅糖的結合，打造出一顆活靈活現的核桃，輕輕掰開內餡，堅果香撲鼻而來，被溫柔烤製的核桃仁由核桃外皮輕輕包裹，一口下去，外皮的香甜綿軟和內餡的堅果奶香幸福滿足。

香菇木耳包因為造型栩栩如生，深受消費者喜愛，幾乎從面市的那一刻開始，便成為麵食界的網紅包點，奇特造型加上飽滿內餡，讓食客們欲罷不能！

香菇木耳包的包體外形乾爽完整，不適用色素，使用全天然食材著色，裂紋逼真，色澤均勻。蘑菇包的菌柄由喧騰的麵團製成圓柱體，菌蓋的邊緣微微向內捲起，蘑菇的菌蓋上撒上可可粉，通過發酵龜裂出不規則的紋路，渾然天成。掰開可愛的「蘑菇」，裡面包裹著精選優質香菇木耳內餡，菌菇軟嫩，木耳爽脆，一口滿足。

秀色可餐的包點離不開光滑鮮亮的外皮和飽滿豐富的內餡，不論是元氣早餐還是茶配點心，讓廣式包點溫暖你，願你的生活裡多一些悠閒細緻。

元童廣式包點系列產品各大超市均有售。美東總代理：森美進口公司，Toll Free：1-800-888-8228，Fax：1-201-985-8055，E-mail：[email protected]，Website：www.summitimport.com。