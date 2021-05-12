鄧氏中醫純正中藥調理抑鬱症煩躁失眠等疑難症

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，以親手把脈、純正中藥治病調理。

自去年疫情爆發以來，抑鬱症患者數量也攀升至歷史的高位。本以為或許自己只是感冒，檢測後卻發現是新冠肺炎轉陰性或陽性病患者，生活可說是如身處水深火熱中。對大多數民眾來講，這些情況很容易造成精神上的抑鬱症 以及焦慮失眠 ，而抑鬱後遺症也是日益有增無減。

鄧醫生指，惡寒、口苦口乾、咽喉卡痰、盜汗煩燥、恐慌心悸、焦慮憂愁、易饑餓、胃按痛、脈緊滑略軟、舌質淡暗、苔黯黑舌兩邊兩條白滑沫、睡眠差、有時徹夜未眠、血壓中午後升高，這辨證屬中醫傷寒的太陽經證、少陽經證、陽明經證、少陰經證合病，病情複雜，患者情緒波動較大。治則：解散風寒、和解少陽、清除內熱、滋陰養心。治方：九味羌活湯、葛根湯、半夏瀉心湯、白虎湯、柴胡加龍牡湯加減主方。方開七劑為一療程。

鄧醫生表示，近期問診的患者大多是情緒焦慮憂愁，甚至有的做了各種西醫檢查，拍片、腦電圖等都沒有問題，也服用過抑鬱症、胃腸科消炎藥等，服藥後反而失眠、耳嗚響加重等。這些都是比較典型的抑鬱後遺症 ，醫生建議，辯證思維模式正確是關鍵，而中醫中藥配方治療、尤其對人的精神調理，是極其安全的，且效果顯著，這就是中醫的特色。

鄧氏中醫在曼哈頓華埠 和法拉盛 地區設有診所，法拉盛地址：136-30 Sanford Ave., #1E, Flushing, NY 11355；華埠地址：90 E. Broadway, #2, New York, NY 10002（東百老匯90號1樓2室），諮詢電話：917-330-3108。