凱森律師樓劉芳律師談歧視仇恨犯罪及應對

劉芳律師提供免費法務諮詢服務，為社區民眾及客戶力爭權益。

隨著全美各地亞裔仇恨犯罪 事件頻傳，各地反亞裔歧視呼聲日益高漲，各個地方政府也十分重視。法拉盛凱森律師樓（The Kasen Law Firm, PLLC）合夥人劉芳律師（Fang Liu Esq.）指出，其自幼來美亦曾遭受歧視，對華人被歧視感同身受。劉律師從她從業多年的經驗和法務角度向民眾解答仇恨犯罪，並分析如若受到攻擊該如何自保和及時求援。她稱，願盡己之力，為受害者提供更多義務的法務服務。

劉芳律師表示，美國 作為移民體系國家，少數族群經常因自身的膚色受到歧視的案件時常發生，尤其是近期因病毒而反對中國的情勢及許多華僑對美國法律的不理解使得種族歧視 日益嚴重。她表示，在美華人受歧視的主要原因有三個：語言及溝通障礙、無合法身分、不懂如何利用法律手段保護自身權益。她說，美國是個法治國家，但美國法律對仇恨犯罪沒有做出一個明確定義，也很難定罪。但無論對方是否違法刑事法律，或構成仇恨犯罪，受害者都可受到法律的保護。

那麼如何辨別歧視與仇恨犯罪和該如何合法求援自保呢？劉律師表示，言語及口頭的歧視攻擊，且沒有被對方挑釁的行為及動作之下，是不構成法律保護的。受害者唯一的方法是用同樣的言語反擊回去。假如受害者認為，對方挑釁的行為或動作已經越過了紅線，及對個人的人身安全產生威脅才受到法律保護，並可構成仇恨犯罪。無論在任何情形下，受害者應積極及時撥打911報警，報警時不需要擔憂任何語言障礙，只要說出自己溝通的語言，接線員有義務會轉給翻譯員。

同時，更不用擔心自身的身分是否合法，警察局不會因報案者沒有身分而不立案，警察也不允許因報案者身分的問題而不處理案件。當然，正當的自我防衛（Self-defense）是法律許可的。但這必須要與對方具有同等成對比的條件下，才能進行正當防衛。例如，對方使用危害性武器，受害者也可以使用武器回擊及進行抵抗。

另外，劉芳律師提供了三點可預防遭受歧視或仇恨犯罪的建議： 1)盡量減少獨自一人出門，結伴出門為佳；2)減少夜晚出門及避免人煙稀少的陰暗小巷，走人流較多的街道為宜；3)出門隨身攜帶自我防衛工具及用品，如防狼噴霧或電擊槍。紐約州過去是禁止使用電擊槍的，但該法案在2019後已被廢除，現已合法攜帶電擊槍。

劉芳是凱森律師的法律合夥人，並與另五位權威專職律师及多位員工助理為社區民眾力爭權益。該律師樓精專房地產交易、家庭法、政治庇護、移民法、民事訴訟、有、無爭議離婚、各類刑事等領域提供法律服務。 世界日報曾有報導，詳情可遊覽Youtube視頻網址：https://www.youtube.com/watch?v=W4RmzdcKo5k。在此，希望更多的受害民眾透過本次的世界日報視頻和新聞報導積極踴躍聯繫。歡迎近期內有任何遭遇仇恨犯罪的社區民眾前來洽詢，及協助應有的創傷&傷害賠償，幫助受害者聯繫檢察官及相關的政府部門，確保被告人能夠早日繩之以法。

凱森律師所主辦事處：136-33 37th Ave. Suite #9B, Flushing, NY 11354；電話：718-337-8012；公司網址：https://www.kasenlawfirm.com/ 。