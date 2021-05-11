三菱空調馳名全球 紐約家電獨家代理

三菱空調無論家用、商用，質量保證，經久耐用。

「紐約 家電」旗下擁有多個店面，是家用電器總匯，包括電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調。該公司在分體節能空調推廣中，成績斐然。十數年來，該公司和ConEdison合作，業績表現超越上百競爭同業，屢獲年度安裝節能系統一等獎殊榮。今年ConEdison的退款方案已經啟動，優惠$250起，紐約家電將免費服務僑胞代辦所有後續退款事宜。由於退款基金有限，先到先得，希望僑胞把握機會以免向隅。紐約家電空調服務專線：1-718-886-4980歡迎僑胞致電諮詢，建商或承包商另有批發價特惠。

負責總管「紐約家電」業務的Michael鍾表示，節能環保是當今全球大勢所趨，政府也在出臺各項優惠補貼政策，高效能的冷暖系統可為民眾節省50%以上能源，對環境來講更是有百利而無一害。Michael介紹，三菱電機馳名全球，多年來公司專注於技術精進與產品開發，持續推出符合北美氣候環境及消費者需求的空調產品，針對住家、商業、工業等不同用途，提供多元化選擇。

家用空調在全世界皆實施高規格的品質控管，出廠前每項產品都必須通過多項嚴苛的環境測試，確保經久耐用。19分貝超靜音特色廣受好評，尤其近年來推出的中高階款「GR系列」，不僅搭載獨家「DBC奈米複合塗層技術」，還有業界唯一「Easy Clean」易拆缷清洗設計，可減少髒污堆積，維持機體清潔與高效運作。

Michael強調，上述家用分體式空調安裝與一般冷氣安裝無異，不須經過申請核准手續，不論公寓或各種房子皆可自由裝置。三菱商用空調系統品質可靠， 高達72種風向規畫以符合多種商業環境需求，即使在酷熱夏季24小時全天候運轉，仍可穩定地維持活動空間的舒適感。對於大樓三菱電機VRF空調系統產品陣容齊全，擁有8馬力到最高60馬力的寬廣能力範圍之室外機組合，並搭配彈性的管線設計與原創M-NET控制系統，可靈活對應多變的室內空間需求。該機種具備高效率技術、省空間設備安裝、便利性操作以達到節能及舒適的最佳平衡點。

紐約家電代理的品牌齊，存貨足。它的一站式服務讓僑胞輕鬆自在地一次購齊所需家電，而完善的售後服務，更是讓同業交相讚譽。

紐約家電各門市地址：布碌崙 店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛 緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。