我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

安達罰單 處理汽車罰單效率高

紐約訊
安達罰單專業處理交通罰單事宜。
安達罰單專業處理交通罰單事宜。

近年來，紐約市府大力增派警員及增強執法，駕駛員一旦被警車攔下後解釋是無效的。當事人會收到交通罰單(Traffic Violations)。罰單如果處理不當，扣點數計多了，會造成嚴重的後果。安達罰單(Anda Consultation Inc.)專業辦理各交通罰單、駕駛超速、行車違規、停牌吊銷、酒後駕車、本地、外州罰單等處理，可提供免費諮詢及代繳罰款等服務。

安達罰單指出，駕駛員在被警察欄下的情況下，一定會被強制檢查駕照、保險卡及行車證這三樣證件。在此提醒，民眾都要攜帶著放在車上，且要在開車前就要繫好安全帶的習慣。假如駕駛員被警察攔下或查問，在無法知道情況之前千萬不要解開安全帶、更不可以下車，或有掏東西的動作。為了避免警察對駕駛者的誤判，駕駛者應當雙手放在方向盤上讓警察看到，否則會造成誤傷的後果。

許多民眾拿到罰單之後會嫌麻煩，一般會選擇直接「認罪（Guilty）」並繳罰款了事。安達罰單的郭小姐表示，罰單中包括有點數及罰款兩部分，這會牽涉到駕駛員、駕照記錄及保險。如果被罰款者的點數扣達到6點，將會有Driver Responsibility Accessment，稱為「責任費」。其次這6點要罰至少$300元，若是超過6點以上，則每多扣1點數就加收$75元，繼而在11個點數就會被停牌，甚至影響汽車的保費。若是家中有二部車子以上的民眾，導致整體保費上漲，將是一筆不小的開銷。安達罰單工作人員，精通國、韓、英語，可以代為處理。

安達罰單法拉盛地址：39-01 Main St. Suite #605A (緬街大通銀行樓上605A室)；洽詢電話：718-766-8088，718-766-7086。

警察 駕照 保費

上一則

瑪摩利布碌崙8大道提供疫苗接種 即日起可預約

下一則

7天36起、43人受害 紐約市槍擊案年增近9成

延伸閱讀

解雇員工逃避高額保費 灣區建商被起訴

解雇員工逃避高額保費 灣區建商被起訴
緬街巡邏隊從五人變百人 多位華裔藝術家聲援反仇恨

緬街巡邏隊從五人變百人 多位華裔藝術家聲援反仇恨
加州全保敦促亞裔 4月30日前登記立享最低健康保費

加州全保敦促亞裔 4月30日前登記立享最低健康保費
無證移民駕照 新州明起開放申請

無證移民駕照 新州明起開放申請
換發真實身分證截期再延 2023年5月3日前可用舊版登機

換發真實身分證截期再延 2023年5月3日前可用舊版登機

熱門新聞

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

2021-05-07 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播