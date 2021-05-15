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雲頂賭場發財巴士$15車票 贈$45老虎機券 賺積分參加寶馬430i敞篷跑車大抽獎

紐約訊
紐約上州雲頂世界Catskills賭場發財巴士$15車票獲回贈$45老虎機券，可賺取積分參加5月31日寶馬430i敞篷跑車大抽獎。
紐約上州雲頂世界Catskills賭場發財巴士$15車票獲回贈$45老虎機券，可賺取積分參加5月31日寶馬430i敞篷跑車大抽獎。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，為方便紐約賓客前往博彩消閒耍樂，每日自曼哈頓華埠、皇后區法拉盛、艾姆赫斯特、布碌崙提供發財巴士接載客人往返，票價$15，凡21歲以上乘車賓客，賭場回贈$45老虎機券，並可賺取積分參加5月31日下午2時大抽獎，有機會贏取寶馬(BMW 430i)敞篷跑車。

位於紐約上州、占地10萬平方呎的雲頂世界Catskills大賭場，屬拉斯維加斯式博彩城，距紐約市不到100哩，約兩小時車程即達。該賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂遊戲。賭場特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍，提供尊貴VIP服務，其中牌九一項占賭場大約三分之一的博彩遊戲。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾200多名會說中文的華人員工，以及來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，還設置了中文路牌和指示牌。

該賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2座室內泳池及1間水療室及健身中心，全部五星級設備。賭廳除現有2150部老虎機，超過150張即時下注賭檯外，還設高額貴賓區；賭場入口右邊酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷其境。至於360酒吧，則提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場現已恢復24小時開放，繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，提供紐約賓客前往博彩休閒耍樂。發財巴士代理8大道巴士(718)888-3113(艾姆赫斯特百老匯大道82-51號、法拉盛凱辛娜大道41-40號、布碌崙Bay Parkway/86街、Bay Parkway/66街、八大道/60街)、金禧巴士(917)518-1718/(718)509-9525(華埠基士提街47號及法拉盛39大道136-17號)、帝國巴士(718)663-9936/(917)916-8139(布碌崙8大道60-12號及法拉盛緬街41-82號)，或瀏覽網頁RWCatskills.com/bustours查看上車地點/時間及優惠詳情。

紐約上州 法拉盛 布碌崙

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