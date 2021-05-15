史無前例 廣告業發起公益廣告 促業界和品牌方提升亞裔能見度

在美國亞裔 群體中，被主流社會所排斥的感覺一直都在。15個月以來，針對亞裔群體的暴力和攻擊事件有增無減，更加激化了這種疏離感，讓它再次走到了話題中心。

5月是美國亞裔與太平洋島民的傳統月(AAPIHM)，而針對亞裔的仇恨和暴力卻不斷增加。宏盟集團(Omnicom)選擇用行動支持亞裔，為其發聲。宏盟集團是全球行銷傳播行業的領導者，為遍布100多個國家的5000餘客戶提供品牌推廣和廣告服務。

4月初，宏盟集團在全國範圍內發起了「五分之三挑戰」，邀請各個創意公司針對亞裔在媒體和廣告中的能見度和代表度不足問題，提交公益廣告創意方案，敦促業界和品牌方加以重視並改善。這項倡議的靈感源於晨間諮詢(Morning Consult)的一項調查結果： 五分之三的美國亞裔認為，廣告內容中亞裔的代表度太低，近乎沒有。

為品牌提供全方位服務的多元文化廣告公司ADMERASIA贏得了本次「五分之三挑戰」。ADMERASIA是以文化作為橋樑，連接品牌與大眾的廣告公司。歡迎點擊https://www.youtube.com/watch?v=h25u53Mg6Wo觀看ADMERASIA獲選的公益廣告「隱形」。廣告內容通過一組空蕩無人的生活片段，比喻美國亞裔在媒體和廣告內容中全然缺席，被「隱形」的處境。娛樂業、媒體和品牌長期以來忽視亞裔，對這個群體產生了深遠的影響。但1900萬亞裔是股不可忽視的力量，他們有豐富多樣的故事。當品牌履行承諾、提高亞裔代表度時，亞裔才可以「現形」，有了應有的位置與地位。

ADMERASIA的這支公益廣告將在整個5月(美國亞裔與太平洋島民的傳統月)滾動出現在35個覆蓋全國的媒體平台，包括華盛頓郵報 (Washington Post)、Verizon Media、Buzzfeed、Meredith等。這些媒體廣告價值超過100萬美元，所有資金均來自捐贈。

這次公益廣告挑戰共收到作品19件，超過50人參與創作，共有16家業界公司參與，包括宏盟集團屬下公司及集團外其他公司。以下是來自挑戰賽獲勝者ADMERASIA和賽事主辦方的寄語：

林豐儀(Jeff Lin)，ADMERASIA聯合創辦人：「一般來說，廣告公司的角色是代表他人創作。而這一次，我們渴望分享一個我們平時沒有機會分享的故事——我們自己的故事。ADMERASIA是100%美國亞裔所有的公司，員工來自全球各地。我們都經歷過那種疏離感和隱形感。這項挑戰賽的倡議，與我們25年來一貫的追求不謀而合。作為在業界有影響力的公司，能有幸參與其中，這是我們的榮譽和責任。」

Soon Mee Kim，宏盟公共關係集團首席多元、公平和包容官，也是五分之三挑戰賽顧問：「五分之三挑戰」源自對這個問題的真切回應：作為行銷服務行業從業者，我們到底可以用我們的特殊人才和技能為亞裔群體做些什麼？怎樣發掘我們共通的人性，來幫助消除針對亞裔的仇恨？我非常感謝每一位「五分之三挑戰」的參與者，感謝他們打破界限，與我們攜手做出改變。我希望「五分之三」可以成為一個正面例子，當有決心的個人和組織聯合起來推動變革時，我們就能產生力量倍增的效應。

這項挑戰同時號召廣大公眾承諾反對亞裔仇恨，不做旁觀者，而是作為解決方案的一部分，通過在內容創作中提高亞裔代表度，來提升對亞裔群體的關注度。公眾可以在threeinfive.com上了解更多資訊並做出承諾。