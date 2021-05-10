AARP為亞裔美國人和太平洋島民舉辦新冠病毒遠程市民大會

AARP樂齡會為亞裔美國人和太平洋島民舉辦新冠病毒遠程市民大會。

AARP樂齡會日前舉辦了全國性有關「新冠病毒疫苗 以及亞裔美國 人和太平洋島民（AAPI）」的新冠病毒遠程市民大會。現場直播的活動嘉賓包括了美國衛生與公共服務部的Adelaida M. Rosario中尉；加州大學舊金山分校醫學教授Alk a Kanaya博士；美國菲律賓護士協會（PNAA）主席Mary Joy Garcia-Dia博士；AARP樂齡會亞裔、太平洋島民受眾策略的多元化、平等與包容性副總裁Daphne Kwok ；專家小組由PBS NewsHour的國家通訊員John Yang主持。

COVID-19影響了亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）社區。由於語言障礙、對計算機技術的了解程度低、不實的信息、對政府的不信任、以及對疫苗和疫苗背後的科學的誤解，AANHPI在獲取有關疫情和疫苗的供應情況信息方面存在問題。發言者們還認識到，應對這些挑戰有不同的解決方案和方法。

Rosario博士說：「AANHPI社區非常多樣化，因此沒有一種一刀切的溝通方式。」許多發言者分享說，以社區自己的語言製作宣傳材料，以及通過社區組織中可信賴的領導者或本地衛生中心的可信賴的工作人員共享這些材料，對社區很有幫助。

亞裔美國人社區還面臨著特殊的障礙，自2020年3月以來，反亞裔仇恨犯罪的數量不斷增加。除了疫情之外，刻板印象令人們對亞裔美國人的消極情緒也越來越高。這對亞裔美國人社區成員來說是「雙重疫情」，因為除了健康危機之外，他們還要應對所有這些可怕的歧視。

Kwok代表AARP樂齡會譴責仇恨罪：「AARP樂齡會強烈譴責所有出於種族動機的暴力和騷擾，AARP樂齡會與亞裔美國人社區站在同一陣線上。種族主義是公共衛生問題。」她補充說，襲擊一直在「引起恐懼，特別是對年長成員而言，這種恐懼使他們無法進行醫療預約和接種疫苗。幸運的是，有志願者在當地提供幫助，例如陪伴長者去他們的預約」。

專家小組說，AANHPIs是疫苗臨床試驗的一部分。無論是疫苗研究還是阿爾茨海默氏病研究，所有類型的研究中都需要更多的ANHNHPI代表。特別是在藥物試驗和疫苗試驗中，必須有來自不同群體和社區的代表，因為除非有足夠多的試驗參與者，否則無法看到在代謝藥物的方式或身體對疫苗的免疫反應方面可能存在某些生物學差異。

Kanaya分享到，至少有4-5％的亞裔美國人參加了美國莫德納公司的臨床試驗，以及在世界各地進行的輝瑞臨床試驗。雖然結果表明在亞裔美國人與其他人群之間未發現疫苗功效或副作用的差異，但她警告說，結果僅基於試驗中的1400-1600人的小樣本。

自疫情以來，新冠病毒以及疫苗欺詐和詐騙的數量驚人。Rosario博士指出，FDA網站備有最新疫苗緊急授權資訊。疾病預防控制中心還分享了值得信賴的醫療專業人員的名單。Rosario鼓勵每個人保持警惕，以防欺詐行為。

Rosario博士說：接種疫苗可回歸正常生活。Kanaya博士說：全世界正努力接種疫苗，多一個接種就向正常生活邁進一步。Garcia-Dia博士說：應防止COVID-19傳播的機會，接種COVID-19疫苗可以保護自己、家人和社區。更多詳情請訪問aarp.org/coronavirus。