謝建林肝膽腸胃專科談大腸癌預防肥胖菸酒高脂飲食罹癌因子 年逾50應定期篩檢

大腸癌近年來高居美國癌症 死亡率第二名。大腸癌發生的高危險因子包括男性、肥胖、吸菸、酗酒、飲食作息不正常等。針對此癌症，執業於紐約 法拉盛地區的肝膽腸胃專科謝建林醫師提出呼籲及應注意事項，供僑胞預防參考。

人類的腸道分為小腸和大腸兩部分，大部分「腸癌」發生在大腸，也就是結腸和直腸部位。患大腸癌已被證實與飲食習慣有極大關係，如偏食高動物性脂肪、高蛋白質和低纖維飲食，都可能增加患腸癌的危險。此外，肥胖、缺乏運動、吸菸、飲酒也可能增加風險，有家族病史者也會增加罹癌風險。

大腸癌在早期並無明顯症狀，大多數人要到發病中晚期才發現罹患腸癌，因此許多衛生組織及醫生建議一般人應定期篩檢 及做腸胃鏡檢查，尤其是50歲以上民眾更需注意這點。目前，檢查大腸癌的方式是利用糞便潛血篩檢和大腸鏡檢查。一般罹患腸癌的症狀包括排便習慣的改變，便血或直腸出血，大便有黏液，感覺排便功能不全等。

一般來說，大腸癌從異常病變演化為癌症組織通常需10至15年，若能每年或每兩年接受糞便潛血檢測，可以降低二至三成的大腸癌致死率。雖然一般建議50歲以上男女應每年接受糞便潛血檢查，每五年接受一次大腸鏡定期檢查，但如有家族病史或高風險者，應諮詢腸胃專科醫師，在50歲之前即應開始定期接受檢測。

除了定期篩檢早期發現大腸癌外，一般人可以藉由改變飲食習慣，盡量選擇清蒸、汆燙及醬料減半的低油、低熱量飲食，兼避免攝取過多紅肉，勿因貪圖口感而犧牲健康；也應遠離菸酒；多運動，尤其是每天久坐辦公室的上班族，更要養成每天30分運動的習慣，慢跑或散步皆可。流行病學研究顯示，需經常走動的銷售員比起久坐辦公室的上班族，罹患大腸癌的機率要低50%。

腸胃肝膽專科醫師謝建林畢業於芝加哥大學以及紐約西奈山醫學院腸胃肝膽專科，曾任艾姆赫斯特醫院腸胃肝膽專科門診主任兼主治醫師，也是紐約西奈山醫學院內科助理教授。診所地址：38-08 Union St., #6A, Flushing, NY(Flushing Commons、華美銀行正對面)。疫情期間正常開診，亦可視訊看診，如需到診所看病，請先預約，電話：718-321-8840。通曉國粵英及上海話，接受大部分保險，無保險者優惠。