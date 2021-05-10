完全疫苗接種者需要了解的10件事

件完全疫苗接種者需要了解的10件事。

美國 疾病防治中心（CDC）已發布了完全疫苗接種者注意事項的具體指導意見，而美國樂齡會（AARP）也請專家提供已接種疫苗的僑胞們需了解的10件注意事項，請大家注意。

1. 仍需要戴口罩

新冠病毒仍在美國傳播，也出現了新的和傳染性更強的變種。所以，戴口罩和保持社交距離對於幫助減緩其傳播仍有重要作用，直至達到群體免疫。戴口罩將減緩新冠病毒變種傳播，並預防出現新的變種，因為病毒不傳播就不會變異。

2. 您仍然可能感染新冠病毒

儘管三種疫苗都被認為可高度有效預防新冠病毒造成的重病和死亡，但仍有機率感染此病毒。疫苗的意義在於防止死亡或住院，但仍可能感染新冠病毒而生病。因此，接種者不能掉以輕心。

3. 您仍可能傳染別人

傳染病專家表示，完全接種疫苗的人仍有可能在自己不知情的情況下將病毒傳播給尚未接種疫苗的人，雖然這個事情發聲的概率很小，但仍然有可能。

4. 您可以探訪朋友和家人

根據CDC的最新指引，完全接種疫苗者可以與同樣完全接種疫苗者在室內聚會，不用戴口罩或保持社交距離。也可與單個家庭中未接種疫苗的人在室內相處，不用戴口罩或保持社交距離，只要沒有人有更高的風險因新冠病毒而患上重病，也沒有人與風險較高的人住在一起。

5. 暴露後無需檢疫隔離

CDC表示，接觸新冠病毒感染者後，只要沒有出現任何症狀，您就不用檢疫隔離或做測試。但是，如果您出現咳嗽、發燒、呼吸短促、腹瀉或其他新冠病毒的症狀，皆應做測試。

6. 隨身攜帶疫苗紀錄卡

未來，在出行、在某些行業工作或出席大型活動時，可能需要疫苗接種的證明。疫苗卡也可用於確認所接種的疫苗的種類和時間，如果需要加強劑的話。

7. 仍不鼓勵旅行

即便是完全接種疫苗的人士，CDC 目前仍然不建議旅行。CDC主任Rochelle Walensky說：「就旅行來說，我們所知的是：每次旅行人數激增，國家的病例數就激增。許多變種都來自國外。「我們正在努力限制當前時期的旅行。」

8. 現在是看醫生或牙醫的好時機

無數美國人因疫情而暫停了醫療保健。已接種了疫苗者，現在正是安排結腸鏡檢查、洗牙或非急需手術的好時機。唯一建議您仍暫停乳房X光攝影。

9. 您可能需要加強劑

研究人員仍不知道疫苗形成的免疫力將持續多久。人們可能需要一針加強劑，原因有兩個：一是免疫力自然消耗；二是病毒變化太大。透過現有疫苗獲得的免疫力證明不夠用。可能的情況是，我們將需要定期接種某種新冠疫苗，或許每三年一次或每年一次，就像流感疫苗 一樣。

10. 回歸正常取決於群體免疫

在生活可以完全回歸正常之前，我們首先需要實現群體免疫，即有足夠多的美國人接種了疫苗，顯著減緩了病毒的傳播。實現群體免疫的時間預計是從今年夏天到 2022 年初。

了解更多信息，請訪問中文官網chinese.aarp.org，或關注AARP樂齡會微信公眾號。