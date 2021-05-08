留家抗疫見面少 白蘭氏燕窩 子女對父母的關懷

父母盼得兒孫探訪，樂聚天倫。

新冠肺炎疫情 持續，雖然已經有過半數成年人接種了疫苗 ，但病毒不斷變種，為了防止病毒在社區散播，政府仍呼籲民眾盡量留在家，同心抗疫，大家都努力尋找打發時間的方法，上網、電玩、粉飾家居、園藝、做蛋糕、看書、拼圖、砌模型，平常不會做的，現在都做了。

老人的生活本已平淡，以前好不容易盼得兒孫探訪，樂聚天倫，但當下病毒不斷變種，老人屬高危一族，縱使已接種了疫苗，有了一定程度的保護，但很多老人仍是足不出戶；況且16歲以下的孫子孫女仍未有疫苗，為了減低老人家中招的風險，很多子女決定減少採訪。這本是出於愛，卻會令父母倍感孤單，甚至感覺被遺棄。母親節和父親節快到了，想辦法讓父母開心，可考慮送白蘭氏燕窩，讓他們知道疫情隔阻不了子女的關心。

燕窩最為人熟悉的益處是養顏美膚，長久以來皆被視作女士們的恩物。然而燕窩的好處何止美容，中醫師認為燕窩能滋養呼吸系統，潤肺化痰止咳，近代科學研究也發現燕窩能幫助增強免疫力 。免疫力差是年長者常見的健康問題，白蘭氏燕窩性質平和，可作為老人的長期保養食品。

白蘭氏是享譽180多年值得信賴的品牌，始創雞精，膾炙人口，它生產的即食瓶裝燕窩產品也備受推崇，在亞洲巿場長期保持銷量第一。白蘭氏燕窩精選東南亞優質白燕盞製造，並以先進的FTIR指紋科技鑑別原材料，確保百分百真燕窩；巿場上的即食瓶裝燕窩產品五花八門，售價差距也大，瓶裡究竟是百分百真燕窩、真假混雜、還是零燕窩，單看價錢，心中有數，但絕非唯一指標，因為高價產品也可能浪得虛名，一經品嘗，高下立見。真燕窩那股獨特的蛋白味道，是贋品合成不來的。

該公司表示，白蘭氏燕窩真材實料，每瓶燕窩含量豐足，物有所值。自設廠房製造，由原材料到入瓶發貨，均經過嚴格控制，無論品質和衛生均符合國際認證標準，選購母親節和父親節禮物孝敬雙親，送品質有保證的白蘭氏燕窩，令父母吃得安心。

白蘭氏燕窩清甜滋潤，入口綿軟，是父母極佳的養生補品。提供冰糖和無糖兩款選擇，無糖燕窩以天然甜味劑代替冰糖，適合需要嚴格控制血糖的人士。

探望父母時帶幾盒白蘭氏燕窩，也可透過www.brandsworld.us鏈接購買白蘭氏產品，定期送到自己和父母家。