大政素食 母親節買一送一大優惠

大政素食產品可以讓僑胞作出色、香、味俱全的素食好料理。

由華人 經營的大政素食，分公司分處美西與美東。其紐約 分公司現推出母親節優惠活動，母親節期間買一送一大促銷，商品包括烤乳豬、小火腿、素燒肉、鮑魚，天恩產品中的麥克雞塊、素牛排、雞排、漢堡、黑椒熱狗、墨西哥熱狗、香酥魚柳等。所有產品一律買一送一，目前該公司接受簡訊訂貨。

為了能讓在國內外僑胞品嚐到台灣 精緻素食的美味，大政素食積極推動素食新食材，更重視產品的品質及食品的安全，讓消費者在選擇素食產品時更能安心購買。大政素食2007年通過ISO22000、2005和HACCP等相關認證。該公司的產品特色為量大、品項多、價格低廉。例如，近日促銷產品，都是用豆製品在台灣嚴密製造，經過冷凍後來美。產品保鮮，貨真價實，並且批發價格後再打折。

近20年來，素食飲食因宗教信仰及養生保健而蔚為風潮，尤其現今人們越來越重視飲食養生，對素食品質有著高標的要求。多年來，大政素食成為素食者的好選擇，尤其該公司推出半成品料理包，購買後可以冰凍，使用前可以進行解凍，加熱後可以立即使用。料理包內所有調味與食材都已備妥，給素食者在料理時極大的方便，省下了許多時間。靠著紮實的材料和合理的價格，大政素食多次受台灣外貿單位邀請參加紐約台灣食品展。大政素食多年來的商業信譽，也獲代理銷售台灣粉絲的龍頭「龍口粉絲」產品。

美國華人都很忙。但是，母親節再忙，也應該跟媽媽一起吃飯，今年不妨為媽媽做個素食感恩餐。除以上產品採買一送一之外，其他所有產品還有特別優惠，提供今年想做頓感恩餐的讀者搶購的好機會。有關大政素食產品圖片，可瀏覽該公司官網：www.myvegestar.com 查詢。公司周一至周五營業。紐約分公司地址：27 E. Mall, Plainview, NY 11803；電話：718-360-8688；簡訊訂貨：646-568-7777。