中美聲樂藝術家聯盟 5/8舉辦「獻給父母親的歌」雲上音樂會

中美聲樂藝術家聯盟5/8辦「獻給父母親的歌」雲上音樂會。

中美聲樂藝術家聯盟創辦人吳鬱介紹，自疫情以來，該雲上音樂會從最初的四人小合唱發展至今有15位藝術家加盟的音樂會。過去的兩場音樂會線上播放的反映非常熱烈，得到觀眾的好評。因此，他們再接再厲聯手製作以音樂與公益結合的主題音樂會《獻給父母親的歌》，敬請5月8日晚上八時鏈接https://youtu.be/1zFs3DyTawA觀看。

孝道文化在中國 源遠流長。它是一種理念與精神，是為人的立身之本，是社會責任意識的源頭，是中華傳統文化的重要組成部分。慈母手中線、遊子身上衣。每個遠在他鄉的海外遊子都是這樣，不管走了多遠、有爸媽在的地方，才是心之所向的寄託與牽掛。無論你走多遠，不能忘記自己是誰，不忘記生你養你的父母和你的故鄉。

如今雖然資訊發達交通便利，但疫情中人們卻無法盡孝探視故鄉的父母。父母在，人生尚有來處；父母去，人生再無歸途！愛就是一場輪迴，誰言寸草心，報得三春暉。在母親節父親節來臨之際，要用自己的方式回報感恩父母，特別值得期待的是歌手將用古典與通俗演唱，以多種語言的歌曲如：蒙古語、粵語、閩南語、義大利語、德語、英語及國語來表達對父母的敬愛。「獻給父母親的歌」線上音樂會就是我們獻給天下父母親最深情的告白與祝福。

參演聯盟演員包括：

●特約蒙古族世界非物質文化遺產長調傳承人-Erentuya Amarbat俄仁圖婭，原內蒙古電視臺節目主持人。她的歌聲與表演極具魅力，堪稱蒙族的靈魂歌手。

●女高音陳明畢業於中國福建師範學院聲樂系。參加各類比賽多次獲獎，並活躍在紐約的音樂舞臺，她甜美的音色深受聽眾喜愛，優美的歌聲響譽紐約華人社團。

●女中音史豔嬌，畢業於瀋陽音樂學院及聲樂演唱藝術碩士。大學講師從事藝術理論與教學實踐研究多年，現旅居紐約為美國 青紅國際藝術中心創辦人，歌聲遍布林肯中心、卡內基音樂廳，深受觀眾喜愛與讚譽。

●男高音張晶，青年男高音、聲樂講師。復旦大學藝術團指導、上海開放大學聲樂教師、上海戲劇學院、中國福利會少年宮教師與藝術指導。本科及碩士畢業于上海音樂學院聲樂歌劇系。

●女中音陳夏，波士頓隆基音樂學院碩士畢業，並獲哈佛大學藝術家文憑，現從事教學與演唱工作。

●男高音吳丹力，曾為廣東省及香港金曲大賽獲獎者。活躍於省港兩地的流行樂壇，曾任節目主持人及電視劇演員，現在紐約演唱及工作。

●男高音趙冬，畢業於中北大學藝術學院，現研讀皇后大學音樂學院。趙冬參加過許多的文藝演出和音樂會。參加北美高校大型春節晚會。

●女高音胡雪薇，紐約皇后音樂學院碩士畢業。除是一位優秀歌手外，她還擁有深厚的音樂理論、作曲和編曲功底，擁有一切優秀藝術家應具有的品質，她的表演充滿激情，傳達了強烈和明確的訊息。

●男低音張震，紐約曼哈頓音樂學院碩士畢業，擔任出演過許多著名歌劇主要角色，活躍在中外歌劇舞臺。現在中國北京進行音樂教學培訓工作。

●女高音馬曉玢，畢業於山東藝術學院並保送山東藝術學院研究生。碩士畢業於美國曼尼斯音樂學院。2020年被休斯頓大學錄取藝術家文憑。在國內及國際聲樂大賽中多次獲一等獎及金獎。出演過多部歌劇主角。

●男低音尚斌，曾畢業於烏克蘭柴可夫斯基音樂學院和義大利帕爾馬音樂學院獲歌劇表演雙碩士學位，常年活躍於紐約音樂舞臺，受疫情影響現無法正常工作，在家進行聲樂網路教學。

●男高音葛艾倫Aaron Scarberry，碩士畢業於蒙特利爾音樂學院。他是一位熱愛中國音樂文化的美國歌唱家，一直活躍在中美兩國的音樂舞臺上，深受觀眾喜愛與讚賞。因疫情目前滯留在美國費城線上進行音樂及英語的培訓工作。

●男中音羅勃特Robert Weintraub，著名美國歌唱家。活躍演唱在各大音樂舞臺上，深受聽眾的喜愛。

●小童星李山，極富藝術天才的少年歌手、演員，參加百老匯音樂劇、影視劇的表演。

●鋼琴伴奏李琳，畢業於中央音樂學院，活躍於紐約各大音樂舞臺，同時進行教學工作。

●女高音吳郁，中美聲樂藝術家聯盟創辦人，畢業於廣東省藝術學校，原廣州樂團歌唱演員及紐約茱麗亞音樂學院美聲女高音。曾在著名的紐約卡內基音樂廳、林肯中心等紐約各大音樂劇場演唱十多場音樂會。

本聯盟致力於發揚中華音樂藝術、服務社區，獲得紐約市 政府頒發的傑出貢獻獎狀。在紐約疫情當下三次帶領聯盟歌手共同推出公益音樂活動。2020「中國經典藝術歌曲線上音樂會」、2021「中華詩詞歌賦線上音樂會」及「獻給父母親的歌線上音樂會」。

敬請於5月8日晚上8時鏈接https://youtu.be/1zFs3DyTawA，收看中美聲樂藝術家聯盟「獻給父母親的歌」音樂會的精彩表演。