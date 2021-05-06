我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

廿年金字招牌皇后區鑫禧海鮮自助餐 慶母親節5/9周日全天成人每位30.99

紐約訊
鑫禧海鮮自助餐廳9日周日母親節全天照常營業，充足供應華人最愛的薑蔥龍蝦及海鮮吃到飽。
鑫禧海鮮自助餐廳9日周日母親節全天照常營業，充足供應華人最愛的薑蔥龍蝦及海鮮吃到飽。

屹立廿年金字招牌鑫禧海鮮自助餐(Century Super Buffet)，已於日前復工重開，照常營業，9日本周日慶祝偉大母親節，全天成人每位特價30.99，華人最愛的薑蔥龍蝦及大量海鮮吃到飽，種類多到爆。

凡是賓客到場出示年滿65歲證明，可享受九折優待；附上世界日報鑫禧周六廣告折扣券，另可減免一至兩元，限成人於周一至六午餐時段，但不能與其他折價券合併使用，至05/31/2021前有效。

於此同時，該店推介超值生日派對大優惠。壽星本人只要出示生日證明，壽星在內起碼四人用餐，壽星本人可享半價。陳經理說，該店薄利多銷，取價親民，飲料在內，非節假日的平時，周一至四午餐$13.99、晚餐$21.99；周五午餐$13.99、晚餐$23.99；周六午餐$15.99、晚餐$23.99，周日全天$23.99。

鑫禧老闆介紹，該店特色是華人超愛的海鮮，經常供應香辣小龍蝦、沙汁核桃蝦、法式芝士香草焗大蝦、阿拉斯加大蟹腳、蒜茸蒸溫哥華蟹、避風塘溫蟹、鐵板章魚，肥美豐腴，噴香嫩滑；至於清爽宜人、現做上桌的則有青口沙拉、碧綠鮑片、香炒鮮魷、烤海三鮮；亦提供新鮮出爐的生猛半開生蠔生蛤、各式生魚片、30種本樓卷、XO醬爆帶子；並有備受歡迎的清蒸多寶魚、清蒸大龍利、蛤蜊巧達濃湯、烏雞花旗參湯；海鮮之外一併不斷供應香酥脆皮鴨、香草牛柳粒、香煎紐約牛排、A1醬烤牛排骨。一言蔽之，該店集中外美味於一爐，有上百種冷熱食，沙拉、壽司、蝦蟹、小食、鹹甜點心及水果，令人眼花繚亂、目不暇給，左顧右盼、難以取捨。

鑫禧讓您滿心歡喜，吃得痛快！該店主打品目繁多，也講究道地作法以及色香味的變化與呈現。陳經理解釋，該店堅持用傳統手法來製作中式菜餚，比如炸蝦多帶頭，全魚整條出鍋，目的就是讓僑胞在大眾化的自助餐館，照樣能品出正宗細緻的中華真味。於此同時，鑫禧的壽司也都是即做即上，秀色可餐，還能按照顧客指定口味特製。總之，無論哪種口味偏好，都能在這裡找到快意人生，美好滋味。

2000年在皇后區皇后村(Queens Village)開業的鑫禧海鮮自助餐，令僑胞再也不必跑到郊區或外州，近在紐約市區內就能盡享超值美味自助餐，是本市民眾的福氣。該店地址：220-18 Hillside Ave., Queens Village, NY 11427(地鐵F至終點站179街，轉公車Q43至Springfield Blvd.，或公車Q1、Q27、Q43、Q88至Hillside Ave.；駕車走LIE 495公路至27號出口，接295 S.到Hillside Ave.左轉)，電話：718-468-2100，網址：www.centurysuperbuffet.com，收各大信用卡。

紐約市 華人 地鐵

上一則

新會麗宮國際「僑寶」陳皮紐約受歡迎

下一則

紅葉蛋糕味美多款 即起接受母親節預訂

延伸閱讀

「慈母手中線」邁入30年 8日表彰7位優秀母親

「慈母手中線」邁入30年 8日表彰7位優秀母親
母親節將至 園藝師教送花指南：蝴蝶蘭較持久

母親節將至 園藝師教送花指南：蝴蝶蘭較持久
22歲亞裔男 皇后區地鐵站遭拳毆

22歲亞裔男 皇后區地鐵站遭拳毆
母親節慶祝大會 聯合校友會9日舉行

母親節慶祝大會 聯合校友會9日舉行
德成行網上商城 豐盛好禮慶母親節

德成行網上商城 豐盛好禮慶母親節

熱門新聞

37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
約有8萬名紐約市府公務員將於3日重返辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回辦公室上班。(市長辦公室提供)

紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

2021-05-03 08:50
被絆倒後猛踹，被罵「這不是中國，是美國！」紐約市再發兩起亞裔攻擊案。(記者張晨/攝影)

紐約亞裔攻擊案又增2起 女子被絆倒後遭猛踹

2021-05-05 15:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世