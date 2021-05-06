廿年金字招牌皇后區鑫禧海鮮自助餐 慶母親節5/9周日全天成人每位30.99

鑫禧海鮮自助餐廳9日周日母親節全天照常營業，充足供應華人最愛的薑蔥龍蝦及海鮮吃到飽。

屹立廿年金字招牌鑫禧海鮮自助餐(Century Super Buffet)，已於日前復工重開，照常營業，9日本周日慶祝偉大母親節，全天成人每位特價30.99，華人 最愛的薑蔥龍蝦及大量海鮮吃到飽，種類多到爆。

凡是賓客到場出示年滿65歲證明，可享受九折優待；附上世界日報鑫禧周六廣告折扣券，另可減免一至兩元，限成人於周一至六午餐時段，但不能與其他折價券合併使用，至05/31/2021前有效。

於此同時，該店推介超值生日派對大優惠。壽星本人只要出示生日證明，壽星在內起碼四人用餐，壽星本人可享半價。陳經理說，該店薄利多銷，取價親民，飲料在內，非節假日的平時，周一至四午餐$13.99、晚餐$21.99；周五午餐$13.99、晚餐$23.99；周六午餐$15.99、晚餐$23.99，周日全天$23.99。

鑫禧老闆介紹，該店特色是華人超愛的海鮮，經常供應香辣小龍蝦、沙汁核桃蝦、法式芝士香草焗大蝦、阿拉斯加大蟹腳、蒜茸蒸溫哥華蟹、避風塘溫蟹、鐵板章魚，肥美豐腴，噴香嫩滑；至於清爽宜人、現做上桌的則有青口沙拉、碧綠鮑片、香炒鮮魷、烤海三鮮；亦提供新鮮出爐的生猛半開生蠔生蛤、各式生魚片、30種本樓卷、XO醬爆帶子；並有備受歡迎的清蒸多寶魚、清蒸大龍利、蛤蜊巧達濃湯、烏雞花旗參湯；海鮮之外一併不斷供應香酥脆皮鴨、香草牛柳粒、香煎紐約牛排、A1醬烤牛排骨。一言蔽之，該店集中外美味於一爐，有上百種冷熱食，沙拉、壽司、蝦蟹、小食、鹹甜點心及水果，令人眼花繚亂、目不暇給，左顧右盼、難以取捨。

鑫禧讓您滿心歡喜，吃得痛快！該店主打品目繁多，也講究道地作法以及色香味的變化與呈現。陳經理解釋，該店堅持用傳統手法來製作中式菜餚，比如炸蝦多帶頭，全魚整條出鍋，目的就是讓僑胞在大眾化的自助餐館，照樣能品出正宗細緻的中華真味。於此同時，鑫禧的壽司也都是即做即上，秀色可餐，還能按照顧客指定口味特製。總之，無論哪種口味偏好，都能在這裡找到快意人生，美好滋味。

2000年在皇后區皇后村(Queens Village)開業的鑫禧海鮮自助餐，令僑胞再也不必跑到郊區或外州，近在紐約市 區內就能盡享超值美味自助餐，是本市民眾的福氣。該店地址：220-18 Hillside Ave., Queens Village, NY 11427(地鐵 F至終點站179街，轉公車Q43至Springfield Blvd.，或公車Q1、Q27、Q43、Q88至Hillside Ave.；駕車走LIE 495公路至27號出口，接295 S.到Hillside Ave.左轉)，電話：718-468-2100，網址：www.centurysuperbuffet.com，收各大信用卡。