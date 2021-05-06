法拉盛古董一條街 免費鑒定古玩

古董一條街聚集超過6個古董店鋪，分別為新東方古玩城、翠寶軒玉器行、唐陬文苑、紫金閣 古藝術、敬寶閣玉器、閩航珠寶行。

新東方商城的樓下古董一條街位於紐約 法拉盛香港 超市對面，該街聚集超過6個古董店鋪，包括：新東方古玩城、翠寶軒玉器行、唐陬文苑、紫金閣古藝術、敬寶閣玉器、閩航珠寶行。該街專營A貨翡翠、和田白玉、古董瓷器雜項、字畫、裝裱鏡框、金銀首飾加工、錢幣郵票、收購各類古董及金銀幣等各專項。資深古玩專家們廣交善緣，歡迎廣大僑胞前來交流選購。

店鋪的老闆們不僅均從事各個專項領域買賣多達30年，更是其專項的收藏家，鑒定專家，集百般武藝於一身的他們稱得上是資深古玩專家。他們多年奉行「薄利多銷、貨真價實、童叟無欺」的經營思想，贏得了廣大顧客的支持與信賴。古玩專家還為大家免費鑒定古董，並舉辦各類古玩的知識講座，歡迎各路收藏家和古董愛好者光臨。

新東方古玩城的資深古玩專家傅先生表示：古玩行裡把書畫、陶瓷、銅器、玉器、傢俱之外的其他各類收藏品，叫作雜項。單從市場價位上看，雜項的不少精品在各大拍賣 會上也創造了天價，擠進了各大拍賣藏品排名的前列。因而，曾有行內高手說，現階段淘換好東西，雜項相對最容易，市場也被看好。

新東方古玩城的資深古玩專家周先生表示：古玩行業的水很深，因為其高價值。收藏古玩必然要面臨的一個問題是鑒定藏品的真偽。以瓷器為例，新手玩家想要學習瓷器收藏，牢記以下七點法則即可。一看瓷器的器型；二看瓷器的紋飾；三看瓷器上的底胎；四看瓷器上的釉；五看瓷器上的釉彩；六看瓷器上的工藝；七看瓷器上的款識。

翠寶軒玉器行和敬寶閣玉器表示：目前市場上流行經營的緬玉種類，按真假等級劃分，主要有以下三類。 A貨，既是天然質地，也是天然色澤。B貨，將有黑斑俗稱「髒」的翡翠，用強酸浸泡、腐蝕，去掉「髒」「棉」增加透明度，再用高壓將環氧樹脂或替代充填物貫入用強酸腐蝕而產生的微裂隙中，起到充填、固結裂隙的作用。C貨，完全人工注色。

唐陬文苑和紫金閣古藝術表示：一幅書畫藝術必須領悟時代背景，作家風格、生活特色、筆法流派等都會從作品中繪寫而來，特別用紙、麻布、絹上表達的作品，用墨、筆法表現。印章刻制，題跋菉著，是與時代生活有關，宮廷與民間藝術更有區別。裝裱書畫藝術，是一個收飾工程，織錦、綾紋色緞，要協調與藝術品呈現價值。書畫的正確真偽鑒定需掌握書畫家的字型大小、籍貫和生卒時間，歷代帝王年號、天干地支方面的常識。裝裱與書畫本身的關係要間接一些，但有時也可作為鑒定書畫的有力佐證。最後，也可從繪畫材料上鑒定書畫真偽。

閩航珠寶行表示：紀念幣（硬幣）如何保存，可用專業的一次性指套或手套拿幣，將紀念幣放入水晶小盒裡，避免刮擦。如果有條件的話，還可以將它抽真空，隔絕空氣，防止氧化。沒有真空機，保鮮膜也能湊合用。有條件的話可以使用密封箱，裡面放上除濕劑，就能很好的防潮。有些密封箱上還自帶濕度表，可以即時監測，提醒你更換除濕劑。

地址：37-12 Main St ，Flushing NY 11354 Busy Mall Bsmt B46 新東方商場（香港超市對面）。電話：718-813-5810（資深古玩專家傅先生）。