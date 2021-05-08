德康診所精治各類疼痛及中藥調理 高標準防護措施和全方面無菌消毒

德康疼痛中西醫康復治療中心精治各類疼痛及中藥調理， 解決患者「病」的苦楚 ，得到康復，重新投入正常生活。

德康疼痛中西醫康復治療中心嚴格規定高標準的無菌消毒，全方面遵守清潔流程以及防護措施，保障患者和員工的健康和安全。透過王曉平醫師和馬瑞納物理治療師的指導及經驗，結合中西醫不同方面的治療，專治各類痛症，包括腰酸背痛、腰肌勞損、頸、肩、腕、肘、膝關節、足跟痛、肩周炎、網球肘、腕管綜合症、風濕關節炎、坐骨神經、腰頸椎間盤突出症、四肢無力、中風癱瘓、血壓糖尿、頭痛眩暈、骨質增生、新舊損傷、骨質疏鬆、肌腱韌帶損傷等，以及內科和婦科的中藥調理。療效顯著，獲得患者的廣泛認可和肯定。

王醫師表示，中醫講究每個人的獨特性，針對不同體質給予客製化的治療。王醫師通過中藥和針灸增強個人免疫力，調節體質，解決了困擾患者已久的花粉過敏症。此外，不孕症、月經不調、更年期熱潮、子宮肌瘤的患者，經過王醫師的針灸和中藥調理都得到了理想的改善和良好的療效。擁有精神情緒緊張、長期失眠、憂鬱焦慮症的患者，經過王醫師的治療後也取得了穩定的睡眠和心情平和的效果，重新找到了生活的樂趣。

王醫師解釋到中醫理論和原理，人體有經絡系統鏈接與溝通，包括經脈為主幹和絡脈為分支，經絡上含有經絡穴位遍布全身。經絡是聯繫臟腑和體表及全身各部的通道，當氣運行受阻時，人體器官陰陽失調，此時便會體現出疾病。運用針灸推拿中藥等方法刺激特定的經絡穴位，便能去除經絡的障礙堵塞，促使血液循環加速，使氣重新順暢運行，達到行氣活血、疏經通絡、祛濕散寒、旺盛代謝、消瘀散結的效果，起到鬆解神經根及軟組織沾黏、緩解肌肉緊張及痙攣的作用，從而平衡了陰陽，使整體恢復健康。

王醫師具備30多年國內外臨床經驗，持有紐約州 針灸醫師執照、全美針灸和東方醫學認證委員會醫師特考文憑，現任世界中醫藥學會聯合會疼痛康復專業委員會副秘書長兼常務理事。每年在專委會上，王醫師以美國專家的身分與世界各地的疼痛和康復專業的領軍人物進行交流。王醫師指出，慢性疼痛疾病的預防、保健、治療及康復應該得到社會大眾醫療健康行業的高度關注。她希望在大會上結合中西醫治療的發展，開發學術研究與技術合作，增進國際間疼痛與康復專家的密切溝通，為人民的健康做出應有的貢獻。

德康疼痛中西醫康復治療中心接受各大醫療保險 ，無保險者優惠，歡迎致電諮詢。

診所地址：布魯克林班森賀8610號25大道(D車地鐵 )，8610 25th Ave., Brooklyn, NY 11214。開診時間：9:30AM–5:30PM(七天開診)；預約電話：(718)372–6888。交通：地鐵D車25大道站，下車就到，或巴士B1、B3、B4、B6、B64、B82。