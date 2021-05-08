Volvo富豪 (沃爾沃) XC90品質之選 世代相傳 低調頂級安全性能名車 安全系數橫越一世紀

XC90內飾米色皮革，北歐風流線型操控台，全彩數位儀表板科技感十足。

起源於北歐瑞典的汽車 品牌Volvo，以發明安全帶而聞名世界，其車標形象也是來源於安全帶。Volvo(沃爾沃)的品牌特性正如其港臺中文譯名一樣：富豪，客戶群主要是注重生活品質、低調但有消費能力的精英人士。Volvo旗下所有車型中尤其XC90更能體現Volvo富豪特性。它是一款6座或7座的旗艦休旅 車，集卓越越野性能，極高的安全性和豪華舒適度於一身。自2002年上市以來，隨即造成全球熱銷並獲得好評，而其高安全性的表現更獲得歐盟新車安全評鑑協會、美國 公路安全保險協會的極高評價。2021年的全新富豪XC90更是內外兼修，讓駕駛者直呼過癮。

●外觀

與其他品牌不一樣，Volvo並不以外形為賣點，因此XC90從2002年來只換過2次車型，但每年都升級外觀細節以匹配高端內涵。2021年款外觀線條簡潔但不失時尚，車頭柵格鍍鉻中網配以Volvo車標帶出低調的質感。顏色選擇也體現低調奢華的特質，只有黑白灰深藍等。值得一提的是車頂全天窗是標準配置。

●內飾

XC90內飾有米色和黑色的皮革選擇，搭配北歐風流線型操控台，設計簡潔舒適方便。全彩數位儀表板科技感十足，並能隨光線而自動調節亮度。中控台採用12.3吋的超大全彩智慧觸屏控制。該觸屏採用「紅外線薄膜觸控技術」以及抗反射/抗反光的螢幕塗層，穿戴手套也能輕鬆控制，特別適合紐約冬季。並支持Apple CarPlay和Android Auto，實體按鍵只有8個。顯示屏豪華，操作簡單。

該車內所有座位採用有機皮革鞣製，減少化學物料對人的傷害。前排及中排座位可選擇座椅加熱，前排雙座位更能享有冷氣和按摩椅功能。中排及後排座位可以放倒，即擁有超大置物空間。XC90有7座和6座兩個選擇，7座為標配，中排為3座位。可升級為6座位，獲得更舒適空間。隨處可見收納置物盒，三排座椅也均擁有各自獨立的空調出風口。

●安全性

Volvo車系的安全性得到所有愛車人士的追捧，2015年更獲得美國公路安全保險協會（IIHS）公佈2009至2012 年間所有美國販售車型中，未發生駕駛人死亡交通事故的殊榮。 XC90的前半部是專門設計吸收衝擊，所有衝擊力都會轉移到引擎室而不會波及駕駛。Volvo有專利的可退縮區結構，並預估式設計引擎與設備在衝擊後的正確位置。

XC90的車頂是高強度鋼筋結構體，耐衝擊力高達車重3.5倍，可防翻覆事故時車頂被壓垮。Volvo專利稱為翻覆防護結構(Roll Over Protection Structure ROPS)，並結合翻覆控制穩定系統RSC，電子穩定系統DSTC，側撞防護系統SIPS等等提供全面駕駛安全。後端的設計以撞擊能量吸收為主，駕駛的座椅則有頸部保護設計。稱為WHIPS系統有搖籃一樣的身體包覆式設計，並在後部撞擊時提供位移搖擺以吸收能量。同時XC90於2003年引入的翻滾穩定控制，則是汽車業界第一創舉，在此之前未有任何車輛有此科技。

2021 XC90的智慧行車系統更將各方的安全考量涵蓋在內，包括但不僅限於：1）智能駕駛協助技術，無論白天黑夜都能為駕駛者探測行駛路徑前方的障礙，包括車輛、行人、動物，警報並幫助煞車以防止碰撞事故。2）360度環視攝像停車輔助系統，停車時開啟360度俯瞰視角，輕鬆入位。3)盲點偵測系統，偵測盲點車輛和行人，或者偏離車道，對駕駛者進行提醒。4）倒車輔助系統，倒車來車提醒及自動剎車功能。5）雲端即時提醒系統，提供和分享行車路線的實際路況，協助駕駛者提前準備。

●動力

該車動力系統分為T5、T6、T8三種版本。T5：2.0T 渦輪增壓，250馬；T6：2.0T 渦輪增壓+機械增壓，316馬力；T8：2.0T 渦輪+機械+混動，400馬力。 除了T5有前輪驅動的選項外，其他兩個型號均為4輪驅動。其中T8搭配的是電油混合（Hybrid）車款。加速到60哩，最低配置T5也只需要7.5秒。這麼大的休旅車，這樣的動力是令人滿意的。

●總結

對於注重安全性，舒適性和實用性的消費者來說，XC90無疑是性價比很高的一個選擇。售價從$49,000到$73,000，豪華車系但中等價格。