大宗地產投資需有整套計畫 土地使用法規或是成敗關鍵之一

繁盛的地段，是地產投資人必爭之地。

2012年左右受到大量對美業務盈利的驅使，某國際運輸企業（元企業）準備在紐約市 附近投資房地產 。一方面是看好紐約市附近的房地產的前景，一方面是為該公司的全球資產業務佈局作準備。總公司的幾位董事同意這個投資計畫，便要求該公司在紐約的負責人Terran Weiss (魏先生)物色適當的地產。經過地產經紀人David Sheeth （席經紀）的介紹，魏先生看上離某大城市大約一小時車程的一座荒廢的工廠，占地約250平方英畝。由於原公司遷到美國中部的農業州，廠房便被廢置。

總公司接到魏先生的推薦，便派海外投資經理 Denis Reed (雷先生)來考察。雷先生對紐約房地產市場是外行，但是房地產經紀一再推銷說這筆買賣是買家的大便宜。如果有人要重建這些廠房，建價就要1千兩百萬美元。現在買下來，只要花上兩百萬美元左右，便可以把這些廠房改成高級學生宿舍，給附近的三所大學的學生居住，或是公司自己建立一家高素質的私立高中，利潤應該很高。經過房地產經紀的吹噓渲染，公司認為買這筆地產的前景很光明，便同意以600萬美元收購。總公司預估大約要3百萬廠房便可以改頭換面，變成高級住宅。房地產經紀推薦的專業估價公司的可行性報告指出，完工之後利潤應該不錯。根據房地產經紀的說法，當地的政府有可能允許地主改變用途。要是當地政府允許該土地改變為高級工商或工商住家混合建地，利潤會更豐盛。總公司於是簽訂買賣契約，5個月後過戶。

過戶之後公司內部一直不能決定怎麼處理這片廠房。當地政府對於土地變更用途有很嚴格的規定，手續的審核需要好幾年的時間。整片物業便荒廢了好幾年。2015年總公司所屬的國家發生巨大的政治變化，總公司的生存受到很大的威脅。董事會經過緊急會議決定把海外的資產全部回收作為總公司自保之用。總公司便下令紐約分公司在6個月之內把投資變現，匯回總公司。紐約分公司受到指示之後非常為難，他們從來沒有賣過工廠。思考再三魏先生只好去找了席經紀幫忙，席經紀告訴魏先生，要想賣個好價錢，賣這麽大一片工廠的買主很不好找，找買主需要一兩年。當然如果賣價非常低的話，還是有撿便宜的投資人會有興趣。魏先生老實告訴席經紀，公司的命令要他在6個月之內把廠房賣掉，他完全沒有選擇的餘地。

席經紀於是到當地的地產投資圈子裡放消息。有兩位地產投資人的競標，最後其中的一個業主以350萬元出價最高，他找了一位合夥人，在限期的最後一個禮拜以全現金過戶。前前後後算起來，原企業在3年內就這筆球場投資損失大約3百萬美元。

本案啟示：

（1）本案係根據一宗真實發生的交易改寫，所有的人名地名時間及數位都虛擬，但是主要的事件骨幹還都保留。用意是用實例來教導地產學生、警惕投資人。

（2）國際投資與大宗地產投資都是非常冒險的投資行為。本案中兩項風險都存在，難怪投資人虧大錢。

（3） 大宗房地產投資必須要有整套的投資計畫。決定投資之前必須要所需要的資金準備好，按照計畫一步一步進行，否則很容易失敗。原公司在不熟悉地方法令的情況下出手，浪費幾年，連開工都沒辦法進行，失敗是必然的。（本文係由皓宇房地產學校提供。）