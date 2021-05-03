華埠健康診所基金會慶50周年5月5日辦線上活動「與我們紀念過去，憧憬更健康的未來」

華埠 健康診所基金會的成立可追溯到1971年。一群義工在紐約市華埠街邊舉辦了一場健康日活動，為缺少醫療服務的華裔社區提供健康教育及篩檢服務。如今，華埠健康診所幾經遷址已迅速發展成為一家約有500位員工，並獲得聯邦政府認可的醫療中心─王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)，每年為6萬位就診者提供優質醫療服務。

華埠健康診所基金會的董事局主席鄺理中醫生認為，醫療中心的發展與民權運動有著密不可分的聯繫。他表示：「自1971年的健康日活動和免費診所設立，我們已服務社區50年。診所創辦人的初衷是希望能夠解決醫療服務的差異、醫療資源分配的不平等、以及反亞裔 的情緒等問題。當年，我們在動蕩時期幫助缺乏資源的社區爭取權益。儘管我們已經取得了很大的成就，但仍需繼續努力。」

近期日趨高漲的反亞裔情緒已經對民眾的健康造成影響，也增加了醫療服務領域的壓力。王嘉廉社區醫療中心醫務總監余永新醫生指出：「對心理健康服務的需求量已增加達到前所未有的水平。新冠疫情 期間，我們在抗疫的同時，也為社區人士提供健康教育以及心理健康服務。」

與傳統的籌款晚會不一樣，基金會將舉辦線上活動慶祝成立50周年，表彰在疫情期間工作的醫務人員，同時就新冠疫情相關的科學和致力保護弱勢群體、抗爭反亞裔歧視社會問題進行座談。

華埠健康診所基金會慶祝服務社區50周年線上活動將於5月5日(周三)美東時間晚6時至7時30分舉行，一起紀念過去，憧憬更健康的未來；活動免費，需提前報名參加。註冊請鏈接：bitly.com/chcf2021。支持醫療中心，網上捐款請登錄www.cbwchc.org/donation_ch.asp，或郵遞支票到王嘉廉社區醫療中心：268 Canal Street, 6th Floor, New York, NY 10013。

華埠健康診所基金會是符合聯邦501(C)(3)的非牟利性機構，致力於為缺乏醫療保健服務的亞裔民眾及其他社區人士提供優質、方便的醫療保健服務。自1995年成立以來，華埠健康診所基金會聯同多位醫療專業人士以及致力於服務社區的人士，大力支持服務社區的醫療機構，如王嘉廉社區醫療中心。