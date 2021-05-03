我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

周冰晶眼科 專業細心淺談乾眼症 飛蚊症症狀

紐約訊
周醫師眼科醫師看診耐心、細心，為病患提供各類眼症治療。
周醫師眼科醫師看診耐心、細心，為病患提供各類眼症治療。

周冰晶眼科醫師(Bingjing Roberts, M.D.)具有美國眼科專科特考文憑，是美國眼科學院院士、西奈山醫學院眼科主治醫生、紐約眼耳喉醫院眼科主治醫生、馬里蘭醫學院醫學博士、愛因思坦醫學院眼科專科、西奈山醫學院角膜專科。周醫師專精治療各種眼疾，診所分別位於曼哈頓華埠布碌崙，歡迎民眾前往看診。

至疫情以來，絕大多部分民眾因長時間接觸手機、電腦、電視、看書太久等，都很容易患有乾眼症。對於許多患有乾眼症的民眾，周醫師建議，乾眼症的發生在於眼睛不能製造足夠的淚水，或者淚水的成分不正確而導致蒸發得太快。淚水是由淚腺製造，其對眼睛的總體健康和清晰的視力非常關鍵，乾眼症的症狀包括有刺痛感、燒灼感、異物感、流淚、粘稠分泌物、眼紅、視覺模糊並且不穩定、疲勞、澀感、戴隱形眼鏡困難，不能長時間看書、玩手機/電腦、或者看電視太久。不論任何年齡，對於眼科醫療的需求相當大，例如小孩子有近視、斜視、鬥雞眼等問題，老人則是有青光眼、老花、乾眼症等問題。

周醫師表示，飛蚊症一般沒有危險，可是有一些形成飛蚊症的原因會非常嚴重，包括眼睛內部感染、發炎、眼底出血、視網膜撕損、視網膜脫落等。因此如果發現有飛蚊現象，必須找眼科醫生檢查。醫生會放開患者瞳孔，全面檢查膠狀體和視網膜。特別是如果病人突然看到有很多飛蚊、閃光，或者看到像有窗簾拉下遮住視野，很有可能是視網膜脫落。其次，人的眼球有80%是含水的膠狀體，當這種膠狀體慢慢收縮時，就會凝結成浮游物。它們會在視網膜上投下小小的陰影，使患者覺得有蚊在飛。其實很多人都患有飛蚊症，當人的眼睛注視白色的東西或藍天時，飛蚊症會更加明顯。大部分情況下，飛蚊症是老年性的變化，在近視病人、糖尿病人和做過白內障手術的病人中更為常見。慢慢的大多數飛蚊會沉澱到眼球下半部，而不會完全消失。

曼哈頓華埠診所地址：華埠堅尼路185號306室，185 Canal St. Suite #306(入口位於勿街)，一周七日看診，電話：212-219-7786。布碌崙診所地址：749 61 St. Suite #303(新穎商業大樓)，時間周一到周四及周六，電話：718-492-3500。

華埠 美國 布碌崙

上一則

紐約市警仇恨犯罪工作組 教亞裔自衛術防身

下一則

疫情未歇 布碌崙植物園櫻花祭再取消

延伸閱讀

劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長

劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長
法拉盛杜濤眼科中心多位眼科醫生駐診

法拉盛杜濤眼科中心多位眼科醫生駐診

學人協會談眼科疾病 挺台灣加入世衛

學人協會談眼科疾病 挺台灣加入世衛
醫學院錄取率僅5% 越早申請越好

醫學院錄取率僅5% 越早申請越好
世報教育講座：成功進入醫學院的申請策略和學位選擇

世報教育講座：成功進入醫學院的申請策略和學位選擇

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）

不滿女子僅帶20元現金 劫匪改性侵

2021-04-28 13:40
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員