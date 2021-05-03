我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

A. Holly Patterson華人療養院專為華人推出服務

紐約訊
華人療養院專業服務項目繁多，為每位老人都能提供安全、專業、妥善的照護。
華人療養院專業服務項目繁多，為每位老人都能提供安全、專業、妥善的照護。

愛心護理健康管理有限公司（Loving Care Health Management LLC ）宣布在長島華人社區推出新的短、長期護理、短、長期復健服務。 這個新成立的華人部門又稱「華人療養院」，可為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡） Medicare（紅藍卡）雙重資格、MLTC或有任何主要私人保險的老年患者提供長期護理和短期住院服務。

Loving Care 的首席執行官Jinna Kim女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個人。」她說，20多年來，他們已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。「我們現在希望進一步將其提供給其他亞裔老年人。」

她說：「我們提供這項服務的設施是位於A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每周測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。 與其他老人院環境相比，該設施顯然對老年人更加安全。有人說，比住家房屋和其他公共設施更好，他們不必擔心誰會來訪家。」

Loving Care華人療養院新任社區外展負責人（Community Outreach executive）Larry 林先生被稱為「村長」。他對該項服務感到非常興奮。「過去30多年來，我一直在醫療保健方面努力工作，特別過去8年一直致力於紐約老人保健護理方面。我很高興最終找到這樣的愛心團隊來提供這這方面的服務，就在長島。」在這裡，靠近老人的家人、醫生、朋友和他們熟悉的環境。同時，院外空間寬敞舒適，空氣清新，工作人員友善，出入有保安。此外，這裡還有優美的環境、豐富表演節目、美味的中餐、出色的華人護士和護理團隊。「人們 很難在其他地方找到這樣完善設施和服務。」

Loving Care 華人療養院服務項目：

·營養豐富的中式美食

·宗教祟拜和心靈關懷

·戶外郊遊活動

·生日慶祝活動、特殊節日、活動

·節目慶典和豐富娛樂活動

·母語服務

·便利娛樂設施和電視頻道（中文、韓語、印度語）

·專業的醫療團隊駐診

·短期、長期護理

·短期、長期復健

·物理療法

·透析治療診所

·老年癡呆症、癡呆症、特殊護理部門

·多種感官和認知職業治療

·腦中風後亞急性復康治療

·急診室

·傷口護理

·氣管切開治療

·暫托護理、臨終關懷

·呼吸機系統服務

·安排非緊急醫療預約交通工具

院長金女士歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的老年患者轉介至Loving Care Health Management (華人療養院），並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

林先生說：「當新冠疫情持續受到控制、生活恢復正常時，我們將恢復更多的服務計畫和努力改善華人療養院每位院友的生活品質。」他說，給父母最好的東西就是：專業的護理，充滿愛心的員工，安全的環境，24小時全天候的看顧。」

欲了解更多資訊，請致電 516-566-5196（辦公室）；516-439-6151（手機）；[email protected]（電郵）；516-572-1662（傳真）與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫，或安排線上訪問。 紐約長島地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553。網站：www.lovingcareusa.com。

華人療養院二維碼。
華人療養院二維碼。

華人 療養院 長島

上一則

紐約市警仇恨犯罪工作組 教亞裔自衛術防身

下一則

疫情未歇 布碌崙植物園櫻花祭再取消

延伸閱讀

東灣台山同鄉會社安隊 救助過馬路摔倒老人

東灣台山同鄉會社安隊 救助過馬路摔倒老人

洛縣安養院疫情穩定 歸功疫苗

洛縣安養院疫情穩定 歸功疫苗
老人中心關閉一年 業者商重開

老人中心關閉一年 業者商重開
洛縣個人護理和零售業主 即起可申請1萬元救濟金

洛縣個人護理和零售業主 即起可申請1萬元救濟金
洛縣個人護理和零售業主 即日起可申請1萬元救濟款

洛縣個人護理和零售業主 即日起可申請1萬元救濟款

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）

不滿女子僅帶20元現金 劫匪改性侵

2021-04-28 13:40
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員