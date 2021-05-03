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漢祥太平洋抽油煙機母親節大優惠

紐約訊
漢祥太平洋抽油煙機舉辦「Mother’s Day好禮3選2」優惠大回饋活動。
漢祥太平洋抽油煙機舉辦「Mother’s Day好禮3選2」優惠大回饋活動。

服務美東地區30多載的漢祥太平洋(Pacific)抽油煙機公司，在母親節之際特別推出最窩心母親節三選二大優惠，凡選購「TruStream蒸好洗」抽油煙機享特價、免費安裝、免費舊機回收、馬達終生保固、3年人工保養、10年零作保養外，隨機可在電熱燒水壺、空氣炸鍋、多功能豆漿機3款禮品中挑選2項，禮品總值超過$300，所有優惠至5月9日止。所有店鋪七天營業，歡迎選購。

太平洋抽油煙機設立於1975年，多年累積紮實的製造經驗與嚴格之品管製程，秉持在理性的機能訴求之下精雕細琢於每一項細節的呈現，打造高品質的產品。太平洋「蒸好洗」抽油煙機研發多年、突破市場現有技術，獨家噴射130℃超高溫蒸氣全自動「TruSteam蒸好洗」抽油煙機。只需按一個鍵，就能利用超高溫蒸氣溶解油污、沖刷洗淨，完全免去拆洗的煩惱，還可除油、除臭、殺菌，三效合一，在煮食的空間場域提供更優雅、精緻的生活品味。

為將吸力最大化，蒸好洗特別搭配「吸力霸靜音馬達」，低轉更安靜、高轉更穩定，品質遠超過UL認證要求，確保運轉最順暢、無噪音，終身保用。量身訂做的傾斜式改良風箱搭配7吋排風口，創造更大容量的排風效果，整體吸力更上一層樓。實驗證明，超強吸力極靜音6段變速，比超靜音更上一層樓，慢火燉煮時啟動，讓您幾乎聽不到運轉的聲音。

漢祥太平洋抽油煙機地址：布碌崙總店4012 8th Ave Brooklyn NY 11232 ；電話：718-633-3688。天景豪苑40-24 College Point Blvd二樓(飛達西餅附近)，Flushing NY 11354。法拉盛(授權經銷商)地址：136-67 41st Ave Flushing NY 11355；電話：718-353-9898。網頁：www.pacifichoods.com。免費服務專線：1-800-988-2268。

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